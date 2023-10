Setor de serviços quadruplica contratações em agosto em Mogi

O mês de agosto apresentou saldo positivo de 604 novos postos de trabalho em Mogi das Cruzes, um aumento de 42% em relação ao mês anterior, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Governo Federal, divulgados nesta segunda-feira (2). Ainda segundo o Caged, Mogi das Cruzes segue com o maior saldo entre os municípios do Alto Tietê.

O setor de Serviços foi o destaque com 640 contratações – praticamente quatro vezes mais do que em julho. No total, o saldo acumulado do ano (de janeiro a agosto) é de 3.851 vagas de trabalho em Mogi das Cruzes. Com isso, o estoque de empregos na cidade chega à marca inédita de 110.256 trabalhadores com registro em carteira.

“A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação vem trabalhando em diversas frentes para ampliar a geração de emprego em Mogi das Cruzes. Só no último mutirão de emprego, feito em setembro em Jundiapeba, foram atendidas mais de 350 pessoas – este foi o quinto mutirão que realizamos na cidade. Apoiar empresas para que ampliem seus negócios em Mogi das Cruzes, gerando mais empregos e arrecadação, é uma dos caminhos para o desenvolvimento do município. Além disso, também investimos nossos esforços na capacitação da mão de obra dos mogianos, por meio do Crescer e de parcerias com instituições de ensino. O objetivo é aumentar a qualidade de vida de quem vive na cidade, conectando as duas pontas: gerar mais empregos e qualificar mais mogianos para que eles ocupem estas vagas aqui em Mogi,” explica o secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Gabriel Bastianelli.

Mogi Conecta Emprego

A Prefeitura de Mogi das Cruzes também conta com a plataforma Mogi Conecta Emprego, que foi desenvolvida para aproximar e facilitar a relação entre quem busca emprego e quem está contratando, de forma fácil e ágil.

Nos últimos dois anos, o Programa recebeu melhorias, como a integração de outros serviços da secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, como a ampliação de ações de capacitação e maior foco no atendimento ao empreendedor, por meio das unidades do Sebrae, (Terminal Central, Terminal Estudantes e CIC Jundiabepa), além dos canais de atendimento à distância. Uma nova unidade física do Mogi Conecta foi entregue em setembro, no distrito de Jundiapeba, complementando os serviços já oferecidos no Terminal Estudantes e no terminal Central.

Informações:

mogiconectaemprego.mogidascruzes.sp.gov.br

Atendimento ao empregador: (11) 94268-9341

Atendimento ao cidadão: (11) 97422-4273