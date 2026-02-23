SESI Mogi das Cruzes abre seletiva de Polo Aquático para crianças e adolescentes

O SESI Mogi das Cruzes realiza, no próximo sábado, dia 28 de fevereiro, uma seletiva destinada a alunos interessados em ingressar na equipe de Polo Aquático da unidade. A atividade começa às 8h30, na piscina do SESI da cidade (rua Valmet, 171, Brás Cubas), e é voltada a crianças e adolescentes de sete a 13 anos que já possuam habilidades básicas em natação.

Durante a seletiva, os participantes serão avaliados por meio de dois testes: uma prova de 50 metros no nado crawl e um teste de flutuação na piscina funda. Para participar, não é necessário realizar inscrição prévia, basta comparecer no local, na data e horário marcados, utilizando traje de banho adequado (maiô ou sunga).

A iniciativa integra o programa esportivo do SESI-SP, que oferece gratuitamente diversas modalidades, promovendo o acesso ao esporte de qualidade, com orientação de profissionais especializados e oportunidades de desenvolvimento esportivo e pessoal.

Segundo a treinadora da modalidade, Lucianne Barroncas, a seletiva representa uma porta de entrada para novos talentos. “O Polo Aquático é uma modalidade que exige dedicação, trabalho em equipe e muita determinação. Nosso objetivo é permitir que crianças e adolescentes descubram esse esporte, desenvolvam seu potencial e, quem sabe, se tornem grandes atletas no futuro. Mais do que formar equipes, queremos formar cidadãos por meio do esporte”, destaca.

Com a ação, o SESI reforça sua missão de democratizar o acesso às práticas esportivas, contribuindo para a formação integral dos jovens e incentivando valores como disciplina, respeito, saúde e cooperação. Além de revelar talentos, a seletiva também promove inclusão social, mostrando o esporte como ferramenta de desenvolvimento humano e transformação de vidas.

