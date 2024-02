Sesc terá atividades de Carnaval e desfile da Unidos da Vila Industrial

Misturando oficinas, brincadeiras coletivas, dança e boa música, o Carnaval do Sesc Mogi das Cruzes visa reunir a família na vivência dessa festa popular. A agenda das atrações está dividida em blocos, com matinês, às 11h, nos quatro dias, e uma grande folia para todos os públicos, a partir das 16h. Entre uma e outra, o público terá acesso às oficinas rotativas, sem inscrição prévia, que estão voltadas para confecção de máscaras, maquiagem com elementos naturais, entre outras.

O grande Abre Alas e Grito de Carnaval será dado já na sexta, dia 09, com a bateria da Escola de Samba G.R.E.S. Unidos da Vila Industrial. As atividades são gratuitas e a expectativa é de receber entre adultos e crianças cerca de 3 mil pessoas por dia na unidade mogiana do Sesc, que estende o convite a todo o Alto Tietê.

Confira a programação abaixo:

De 09 a 13 de Fevereiro

Apresentação Musical

Escola de Samba G.R.E.S. Unidos da Vila Industrial

Dia 09/2, Sexta,

Das 20h às 21h15

Tenda

Grátis – Atividade aberta, sem retirada de ingressos.

Oficinas

Acessórios de cabeça

Com Coletivo Laranja Azul

Dias 10 e 11/2, sábado e domingo

Das 10h às 11h ou das 13h às 16h

Tenda Verão

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Maquiagem Natural

Com Chama Verde

Dias 10 e 11/2, sábado e domingo

Das 10h às 11h ou das 13h às 16h

Tenda Verão

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Máscaras de Veneza

Com Coletivo Laranja Azul

Dias 10 e 11/1, sábado e domingo

Das 10h às 11h ou das 13h às 16h

Tenda Verão

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos

Adereços Reaproveitados

Com Arumã Brasil

Dias 12 e 13/2, Segunda e Terça

Das 10h às 11h ou das 13h às 16h

Tenda Verão

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Bicho Solto: confecção de máscaras divertidas

Com Fio da Meada

Dias 12 e 13/2, Segunda e Terça

Das 10h às 11h ou das 13h às 16h

Tenda Verão

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Ombreiras e Braceletes

Com Fio da Meada

Dias 12 e 13/2, Segunda e Terça

Das 10h às 11h ou das 13h às 16h

Tenda Verão

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos

Aulão

Ritmos do Carnaval

Samuel Menezes e Gleiciane da Silva Santos

Dias 10 e 11/2, Sábado e Domingo

Dias 12 e 13/2, Segunda e Terça

Das 15h às 16h

Praça de Convivência

Grátis

Matinês | Crianças

Borboletrando no Carnaval

Com Trupe Borboletras

Dia 10/2, Sábado

Das 11h às 12h

Tenda

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos





Carnavalhaço: O Carnaval dos Palhaços

Dia 11/2, Domingo

Das11h às 12h

Tenda

Livre

Grátis – Atividade aberta, sem retirada de ingressos

Carnaval da Velha Fubica com Lili Flor e Paulo Pixu

Com Lili Flor e Paulo Pixu e a Banda da Velha Fubica

Dia 12/2, Segunda

Das 11h às 12h

Tenda

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

