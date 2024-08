Sesc mogiano oferece espetáculos de teatro e circo

Com entrada grátis, atrações acontecem de quinta a domingo

De quinta a domingo (15 a 18/08), o Sesc de Mogi das Cruzes receberá diversas atrações para o público em geral. Teatro, música, circo, ações para cidadania, oficinas e vivência, robótica, ginástica e shows serão gratuitos e com classificação livre em diversas atividades.

Na quinta-feira (15), os espectadores poderão conferir a “Quinta Show”, com “Conversa de Botequim – Samba e outras brasilidades”. O show começa às 20 horas, na tenda do Sesc.

No dia 16 (sexta-feira), o local será destinado para uma peça teatral chamada “Vagamundo”, da Trupe Festim. O teatro tem início às 20 horas, com classificação de 12 anos.

Sábado é um dos dias mais cheio na programação. Às 9 horas, Mariana Harumi desenvolverá com os participantes a “Ginástica para todos: possibilidades de intervenção, com a possiblidade de praticar e promover experiências que possam ampliar o repertório de intervenção dos profissionais de Educação. A atividade acontecerá no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta, localizado na rua Prof. Ismael Alves dos Santos, 560, Mogilar, Mogi das Cruzes.

Também no mesmo dia, o Sesc marcou as Ações para Cidadania, com o projeto “Agosto Indígena”, em que serão confeccionadas bonecas de modo tradicional para partir da fibra de Tucum, oriunda do Amazonas. Esta ação será às 10h30 no sábado e às 14h no domingo, para as crianças de 5 a 12 anos, no galpão.

Às 14 horas, a oficina sobre “Iniciação à palhaçaria”, voltada para iniciantes, convidará o público a experimentas esta linguagem por meio da pesquisa e estética da Trupe de Festim (equipe responsável pela atividade). Neste caso, é necessário que se faça a inscrição pelo aplicativo Credencial SescSP ou no Portal Sesc.

Além disso, a arte e robótica para crianças será outro tema interessante. Com Mudalab, crianças e famílias criarão robôs com tecnologias e recursos de baixo custo, além de uma cidade interativa com materiais artísticos e lúdicos onde será experimentada a pilotagem desses robôs. No sábado, a agenda está marcada para às 14h, e o feito se repetirá no domingo. A faixa etária é de 6 a 12 anos.

Às 15 horas, será a vez da “Mostra de Ginástica GPT e apresentação de Ginástica de Trampolim”, no Ginásio Poliesportivo José Carlos Miller da Silveira – Tuta.

Para fechar o sábado, o circo estará presente na ação. “Sede de quê”, com a Cia Dundú, levará o casal de palhaços Dolores Coco e Dedílios Polegarius para animar a tarde das crianças. Com previsão para às 16 horas, a classificação é livre e será na tenda do Sesc.

No dia 18, o show com Gaby Guima animará os participantes com músicas que passam desde MPB até pop rock. O espetáculo tem previsão para começar às 16 horas, no galpão.

A programação conta com a peça Vagamundo, da Trupe Festim