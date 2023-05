Sesc Mogi terá atividades esportivas no Dia do Desafio

A 29ª. Edição Dia do Desafio, campanha mundial de incentivo à prática regular de esportes e atividades físicas, realizada em parceria com diversas instituições nacionais e internacionais, promove nessa quarta, 31, diversas ações esportivas com o objetivo de promover, divulgar e fomentar o desenvolvimento, a informação na área de esportes e atividade física, respeitando as diferenças culturais, agregando competências e valores de cada comunidade. Assim, o Dia Do Desafio 2023 chega com muitas atrações e desafia crianças, adolescentes, adultos e idosos a praticarem atividade física e vivenciarem o melhor que elas têm a nos oferecer: sociabilização, autossuperação, melhoria da qualidade de vida.

Conheça a programação dessa Quarta do Desafio!

Vivência de Mini Golfe

Nessa ação, as pessoas que transitam pelas ruas do centro de Mogi das Cruzes serão convidadas a realizarem uma vivência de minigolfe.

Sem inscrição prévia, a partir dos 5 anos de idade.

Das 10h às 12h

Ação externa

Sincomércio – R. Cel. Souza Franco, 74 – Centro, Mogi das Cruzes

Parede de Reação

Nessa atividade, as pessoas de qualquer faixa etária serão convidadas a testar sua agilidade, reflexos e memória com a parede de reação. Por um sistema de botões com sons e luzes, serão desafiadas a ficarem o maior tempo possível na máquina e quebrarem seus próprios recordes pessoais.

Das 13h às 19h

Praça de convivência

Vivência de Patinete

Nessa atividade convidamos o(a)s participantes a vivenciarem o patinete, de forma divertida e lúdica.

Das 13h às 18h

Quadra Verde

Circuito de Habilidades

Neste circuito o(a)s participantes serão desafiados corporalmente a saltar, equilibrar e estabilizar, de forma lúdica.

Das 13h às 18h. Sem inscrição prévia.

Tenda

Circuito Lúdico

Nessa atividade as crianças vão se divertir com desafios corporais e com a tradicional brincadeira “cama de gato”.

Sem inscrição prévia.

Das 13h às 18h

Espaço de Brincar Externo

Vivência de Arco e Flecha

O arco e flecha é um esporte instituído desde o século 17 e têm como principal objetivo realizar a maior pontuação possível junto ao alvo. É um esporte intergeracional, sendo que crianças à idosos podem praticá-lo. Venha conhecer e praticar no Dia do desafio 2023!

Sem inscrição prévia.

das14h às 17h

Gramado – Pista

Aula de Aeroboxe

Nessa aula o(a)s participantes realizarão uma prática muito intensa, dinâmica e que trabalha flexibilidade, agilidade e coordenação motora.

Sem inscrição prévia.

Das16h às 17h

Galpão