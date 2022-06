Sesc Mogi tem show de reggae nesta quinta

O feriado de Corpus Christi será de muita música no Sesc Mogi das Cruzes. A partir das 16h desta quinta, dia 16, a banda instrumental Buena Onda Reggae Club se apresenta na unidade, com show gratuito para os visitantes.

Surgida em 2016 da conexão entre a cidade de São Paulo e a Região do Grande ABC, a banda Buena Onda Reggae Club é, atualmente, um dos nomes fortes da cena independente de SP. Formada por integrantes de bandas e projetos como Nômade Orquestra, Samuca e a Selva, Black Mantra, Jah-Van, Reggae Little Lions, Leões de Israel e Bloco Kaya Na Gandaia, a Buena Onda Reggae Club conta com Kiko Bonato nos teclados, Eduardo Marmo no baixo, Marcos Mossi na guitarra, Felipe Guedes na bateria, Cauê Vieira no saxofone e flauta, Rodrigo Ribeiro no trompete e Victor Fão no trombone.

O grupo realiza uma fusão musical combinando ritmos jamaicanos como ska, reggae, rocksteady e dub com as sonoridades da salsa, jazz, afrobeat, música caribenha e brasilidades. Transmitindo uma vibração positiva, vem conquistando um amplo e diversificado público com seus shows. O primeiro disco de estúdio, “Buena Onda”, foi produzido por Pedro Lobo (Braza), lançado em 2017, e conta com 6 músicas autorais e dois Dubs Remix. O segundo trabalho, “Buena Onda Reggae Club II”, foi lançado em janeiro de 2020, com produção e mixagem de Victor Rice (ganhador do Grammy Latino por duas vezes como “Mix Engineer”).

O show de lançamento do novo álbum foi realizado no icônico palco da comedoria do Sesc Pompeia, e contou com a participação do cantor e compositor Samuel Rosa (Skank).