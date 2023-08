Sesc Mogi recebe exposição sobre xilogravura e graffiti

A xilogravura e o graffiti, linguagens artísticas que transitam pela cultura popular, se unem na Xilograffiti, exposição que chega ao Sesc Mogi das Cruzes a partir deste domingo, 13 de agosto, depois de temporadas nas cidades de São Paulo e Araraquara.

A Xilograffiti é a segunda exposição a ocupar os espaços do Sesc Mogi das Cruzes. Antes, a “Ausente Manifesto”, realizada em parceria com o MAM – Museu de Arte Moderna, foi o grande destaque do início das atividades do Sesc em Mogi, em novembro de 2021. No momento atual, quando a mais nova unidade do Sesc São Paulo completa dois anos com sucesso de público e pleno funcionamento dos programas e serviços oferecidos, a Xilograffiti celebra a ocupação do Sesc pela população da região, apostando na interatividade e parcipação efetiva do público.

A Xilograffiti pode ser definida como uma plataforma colaborativa de arte, educação e conexão. A partir de assuntos de grande interesse popular, a exposição explora a conexão entre diferentes artistas e públicos para estimular a criatividade, tanto na teoria como na prática, com a mediação da equipe educativa.

Foto: Cida Alves de Oliveira

Na mostra, serão apresentados ao público o trabalho de artistas e coletivos de diversas idades e regiões do Brasil, incluindo Mogi das Cruzes, que utilizam a produção e reprodução gráfica para alcançar todos os públicos – seja pelas publicações gráficas independentes, seja pela arte urbana em suas várias formas de circulação. A Xilograffiti mapeia esses caminhos que se afastam e se intersectam em permanente conexão.

Por meio da equipe educativa, a exposição provoca a participação ativa dos visitantes ao transformar os espaços em oficinas gráficas com recursos lúdicos e sugestivos, e ainda promove a valorização das cenas artísticas locais com diversas ações integradas.

ABERTURA

A Xilograffiti abre para visitação pública no dia 13 agosto, domingo, e vai até o dia 10 dezembro. A abertura contará com uma programação especial das 10h às 16h, com presença de artistas convidados em atividades especiais. Confira:

10h às 12h

Vivência com Coletivo Paulestinos

O coletivo realizará atividade prática e aberta no espaço expositivo, convidando o público à experimentação artística a partir da obra-mural que integra a mostra. Formado por Átila Fragozo e Renoir Santos, pioneiros do lambe-lambe poético urba anexo 1.mp4 no, o coletivo procura alcançar diversos públicos por meio de processos colaborativos e incentiva a participação efetiva das pessoas em suas criações e ações político-educativo-sociais.

12h às 13h

Encontro com a artista Catharina Suleiman

A artista paulistana fala com o público sobre sua obra e participação na exposição. Suas especialidades são fotografia histórica e processos alternativos. Com o uso de diversas técnicas e fontes de luz, Catharina imprime sobre papéis, tecidos, madeiras, pedras e também folhas de plantas da Mata Atlântica – a “fitotipia” com clorofila.

13h às 14h

Encontro com o artista Romildo Rocha

O artista de São Luis do Maranhão, fala ao o público sobre sua obra (um mural de mais de 5m de altura) e participação na exposição. Vindo da periferia da capital maranhense, a principal inspiração do artista é o imaginário gráfico popular, tanto o de raízes nordestinas quanto o de outras culturas.

14h às 16h

Vivência com Lau Guimarães

O artista convida o público para uma vivência aberta de experimentação prática a partir de sua obra na exposição. A partir de relatos coletados no cotidiano, a artista constrói uma rede de fragmentos poéticos que vai sendo reunida para formar o que chama de Microrroteiros da Cidade.

Xilograffiti

Abertura: 13/8, 10h às 16h.

Visitação: 13/8 a 10/12.

Terça a sexta, das 13h30 às 21h30.

Sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30.

Livre para todos os públicos. Grátis – Sem retirada de ingressos.