Sesc Mogi promove programação especial em novembro dedicada à Consciência Negra

No mês de novembro, em referência ao Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, o Sesc reforça em todo o estado uma programação dedicada à valorização das culturas negras e ao diálogo sobre diversidade e equidade racial. Em Mogi das Cruzes, o Sesc apresenta, entre os dias 18 e 23 de novembro, uma série de atividades voltadas a diferentes públicos, fortalecendo o trabalho da instituição no campo da Negritude, realizado ao longo de todo o ano.

Entre os destaques da semana está o espetáculo “Mjiba – A Boneca Guerreira”, da Cia Trupe Liuds, que será apresentado no sábado (22), às 16h, trazendo ao público uma abordagem lúdica sobre os desafios enfrentados pelas mulheres negras. Para as crianças, a vivência “Fulelê de Brincar” acontece também no sábado, das 10h às 12h e das 14h às 16h, no Galpão; e no domingo (23), nos mesmos horários, na Tenda. A proposta oferece contato com elementos das culturas africanas por meio de jogos, instrumentos, livros e brinquedos artesanais afro-referenciados.

Na área das artes visuais, a oficina “Faça sua câmara escura”, com o educador Eric Fonseca, será realizada no dia 22, com turmas às 10h e às 14h; e no dia 23, às 14h, com distribuição de senhas 30 minutos antes. Já na literatura, a mediação de leitura no pé do Baobá das Abayomis Brincantes acontece aos sábados e domingos, até o dia 30, sempre das 10h às 12h e das 13h30 às 16h30, com participação livre e gratuita.

A programação ambiental inclui a atividade “Recupere suas plantas”, conduzida pelo Coletivo Mudas de Ideia, na quarta-feira (26), das 14h30 às 16h30, com distribuição de senhas 60 minutos antes. No domingo (23), das 14h às 16h, no Centro de Educação Ambiental, será realizada a oficina “Estamparia Criativa”, com Karina Motta, que propõe personalizar camisetas com grafismos inspirados na natureza.

As práticas corporais também fazem parte da agenda do Sesc Mogi em novembro. Aos sábados, das 10h às 11h, acontecem as aulas abertas de Movimento Consciente, mediante retirada de pulseiras uma hora antes. Aos domingos, no mesmo horário, o público pode participar das atividades de Hatha Yoga e Dança Livre, conduzidas por Silvia C. Tassinari, também com acesso mediante distribuição de pulseiras.

Com ações que integram arte, educação, cultura e movimento, o Sesc Mogi reforça, neste mês, a importância da valorização das culturas negras e da ampliação do diálogo sobre diversidade e equidade racial.

Atividades gratuitas reforçam a valorização das culturas negras e a discussão sobre diversidade e equidade racial