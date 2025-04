Sesc Mogi oferecer novos cursos no mês de abril

Entidade realizada trabalhos com crianças e adolescentes Desde a terça-feira (1), o Sesc Mogi das Cruzes está com cursos abertos para diversos públicos, nas áreas de artes visuais, tecnologias, meio ambiente, saúde e cidadania.

Para mais informações sobre as aulas ministradas, os interessados podem acessá-las pela plataforma Central de Relacionamento Sesc SP ou pelo aplicativo Credencial Sesc SP. As vagas são limitadas.

As demais oficinas e vivências destinadas para o mês de abril podem ser acessadas gratuitamente, observandose o acesso com a distribuição de senhas que são dadas 30 minutos antes. Já as vagas para os cursos físico-esportivos são abertas de acordo com um fluxo de entrada.

Para este mês, o Sesc Mogi oferecerá o curso “Formação em educação ambiental”, com a Fubá Educação Ambiental, de forma on-line, e abordará a educação ambiental participativa, às quartas-feiras (de 9 a 30 de abril), das 19h às 21h, com valores entre R$ 9 e R$ 30.

Também, os moradores da região poderão conferir o curso “Quem cata, conta: homenagem a Inezita Barroso”, com Fábio Miranda, arte educador, mestre em Música (ECA-USP) e técnico em viola caipira pela Escola de Música de Brasília. A atividade propõe uma vivência musical que conecta os participantes à memória afetiva e coletiva do canto caipira e sertanejo, e ocorrerá de 4 de abril a 20 de junho, às sextas-feiras, das 16h às 18, de forma gratuita e para maiores de 60 anos.



Foto: Agatha Gameiro

Os cursos atingem diversos públicos de Mogi e região