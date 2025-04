Sesc Mogi garante música, dança e muita diversão para quem ficar na cidade no feriado

Além de um espaço repleto de verde, gramado e quadras diversas para as práticas esportivas, picnic, leitura e lazer, a unidade mogiana do Sesc oferece ainda uma programação que agrega muito ao encontro familiar ou entre amigos. Confira a seguir:

Oficinas, Vivências, Encontros e Espetáculos

Teatro

Pra Lá de Teerã

Com o Grupo Sobrevento

19/4, sábado, 16h. Livre. Grátis

A peça mistura elementos do Mamulengo (Teatro de Bonecos Popular do Brasil) e do Teatro de varão português aos do Kheimeh Shab Bazi, forma tradicional e popular de Teatro de Bonecos persa. Seguindo ambas as tradições, a música é executada ao vivo e a apresentação é coordenada por um mestre de cerimônias, que apresenta os bonecos e promove a relação deles com o público.

Shows

Banda Pitoresco – Epopeia Nordestina

Dia 20, domingo, às 16h. Livre . Grátis.

A banda surgiu em 2015 e se propõe a fazer rock com tempero brasileiro, misturando guitarras distorcidas com Baião, Xote, Maracatu, Reggae, Frevo, Pisadinha e passeando pelo Blues, Pop e Metal. O grupo se intitula como uma banda de Hard Xote, termo até então inédito que sintetiza o som do grupo. O show é composto de músicas autorais e covers em arranjos pitorescos.



Cabeção pelo mundo, o show

Com Maria Eugênia Tita

Dia 21, Feriado/Segunda, às 16h. Livre . Grátis.

Em uma performance divertida, com movimentos curiosos e gestos simpáticos, Maria Eugenia Tita convida o público a se deixar levar pelo momento lúdico e pela graça que o Cabeção personifica. Partindo dos passos dos ritmos tradicionais brasileiros como Frevo, Coco e Cavalo Marinho, a figura torna-se um porta voz cômico e cativante do rico alfabeto de passos e trejeitos das nossas danças brasileiras.



Literatura

Histórias escolhidas: Mediação de Leitura

Com Cia. Terezinha de Contação de Histórias

Até 27/4, sábados e domingos, Dia 21/4 – Feriado/Segunda, das10h às 12h e das 13h30 às 16h30 .

Livre . Grátis

Nesta proposta de mediação, muita leitura e acolhimento, num ambiente lúdico e atraente em cores e alegria. A Cia Terezinha convida o público a desfrutar de uma sessão de mediação de leitura e experimentar possibilidades prazerosas, como ouvir uma boa história, folhear diferentes livros e brincar com as palavras. Tudo isso com fundos musicais, cuidado e afeto.



Oficina

Afetos Bordados

Elaine Maeda e Camila Lopes de Oliveira, artesãs bordadeiras

Dia 21/4, Feriado/Segunda, das 10h às 13h ou das 14h às 17h

A partir de 14 anos – Sala de Oficinas – Grátis

Com o intuito de resgatar a manualidade ancestral, através do bordado, cada participante aprenderá a transferir o risco para o tecido e praticar pontos essenciais no bordado livre. O resultado será uma bandeira, com pontos e frases com afeto.



Vivência

Brincadeiras de circo e picadeiro

Com Komboio Cultural

Dia 21/4, Feriado/Segunda, das 14h às 16h

Livre – Área de Convivência – Grátis

O grupo Komboio Cultural com sua van itinerante vai desembarcar no Sesc Mogi das Cruzes para muitas brincadeiras circenses como malabarismo de objetos, rolamentos, acrobacias, equilíbrios na corda e muito mais.

Esportes

Tai Chi Chuan

Com Danilo Tomic

Até 26/4, sábados, das10h às 11h. 12 anos. Grátis

Esta arte marcial chinesa é praticada com movimentos lentos e em silêncio, proporcionando a movimentação da energia do corpo e estimulando a consciência corporal, a concentração e a tranquilidade.

Vinyasa Yoga

Com Ana Rachael Gomes de Oliveira

Até 27/4, domingos, das10h às 11h. 12 anos. Grátis

Uma das formas mais populares e modernas de Yoga. O Vinyasa um estilo dinâmico e esportivo de Yoga que geralmente é ensinado de forma fluida, com os praticantes se movendo através de diferentes sequências de posturas.

A respiração é sincronizada com posturas físicas para obter o máximo de benefícios.

O Sesc Mogi das Cruzes fica na rua Rogério Tácola, 118, Socorro, em Mogi das Cruzes. Mais informações pela rede social (@sescmogidascruzes) ou pelos e-mails (comunicacao.mogi@sescsp.org.br ou imprensa.mogi@sescsp.org.br).