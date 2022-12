Sesc Mogi faz ações pensando no Mundial

Até o final da Copa, os frequentadores do Sesc Mogi, dentro do horário de funcionamento da unidade, poderão acompanhar a transmissão dos jogos diretamente de Catar, incluindo os do Brasil. Somente, quando um jogo coincidir com a unidade fechada (manutenção) não haverá retransmissão. Assim, nesta sexta, dia 2, os visitantes poderão torcer pela seleção, que entra em Campo contra Camarões, a partir das 16 horas, no Galpão Multiuso, sem necessidade de retirada de ingresso.

Além disso, outras ações compõe o pacote Sesc na Copa, incluindo a exibição de filmes e documentários com o tema do futebol. Os mogianos podem ainda conferir a mostra “Torcedores” de Gigi Manfrinato, que fica em cartaz na unidade até o fim da Copa 2022, e consiste em esculturas em tamanho real espalhadas pela área do clube e possibilitando às pessoas que forem assistir aos jogos na unidade uma experiência para além do jogo de futebol e permitindo o contato e a interação com essas obras de artes.