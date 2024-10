Sesc Mogi encerra outubro com música nordestina e forró

O Sesc Mogi das Cruzes encerra o movimentado mês de outubro com uma programação especial voltada à celebração da música nordestina e do forró. Entre os destaques está a apresentação da banda Seu Tenório, que promete animar o público com clássicos do forró pé de serra e sucessos contemporâneos do gênero. Além disso, o evento oferece uma série de atividades gratuitas e diversificadas.

No domingo (27), das 16h às 17h, a banda Seu Tenório apresenta o show “Salve, Salve Forró”, trazendo no repertório grandes nomes do forró, como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Gilberto Gil, Jackson do Pandeiro, além de sucessos de bandas como Falamansa e Rastapé. Esta apresentação é livre para todas as idades.

Além dos shows, o Sesc também terá atividades para todos os gostos no sábado (26), como aula de Pilates de Solo, conduzida por Aline Rodrigues Braga, às 10h; a oficina “Bordando no papel: marcador de página personalizado”, das 10h às 12h30 e das 14h às 16h (se repetindo no domingo); a oficina “Faça a sua perna de pau”, das 11h às 13h; a atividade “Quadrinhos para Crianças” – que acontecerá também no domingo – ; e o espetáculo circense “Delas Circus Show”, às 16h.

No domingo (27), a agenda do Sesc começará às 10h, com uma aula de Hatha Yoga e, depois, a oficina “Jogando com Sementes”, das 14h às 16h.

Crédito: Aguinaldo Feitos

Com diversas atividades, final de outubro promete ser de muita alegria no Sesc Mogi das Cruzes