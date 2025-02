Sesc Mogi das Cruzes oferece programação para todas as idades 

O Carnaval chegou e a festa se espalha pelo Sesc, embalando todas as idades em uma viagem pelas tradições populares. Do axé da Banda Dona Encrenca ao samba do Inovasamba, do rock à MPB do irreverente bloco Ritaleena, das marchinhas ao frevo e às cantigas de roda, cada show ou matinê é um convite para dançar e celebrar a alegria das ruas. Tudo isso interligado por oficinas para as crianças e adultos, de manhã e de tarde.

Segundo a organização do evento, o visitante precisará observar alguns combinados para a diversão ser fluída e segura para todos. Como em 2024, o Sesc Mogi das Cruzes funcionará em horário especial, sendo este de 1º a 04 de março, sábado a terça-feira, das 09h às 17h30. As atividades propostas são de classificação livre e grátis e a participação nas oficinas se dará por entrega de senhas no local.

As pessoas participantes podem trazer “coolers”, mas sem garrafas ou outros objetos de vidro. Confetes também são permitidos, mas não entrarão buzinas ou espuma de qualquer tipo. Além disso, o Sesc não abrirá na quarta de cinzas, dia 05 de março.

Nos dias 1 e 3 de março, a criançada com mais de 6 anos poderá participar das oficinas de produção de máscara carnavalesca, das 10 às 16h, e de brinquedos de fita, das 10 às 13 horas na tenda.

Já nos dias 2 e 4 de março, os participantes poderão estar nas oficinas Asa de Papelão e Tiaras Carnavalescas de Bicho, das 10 às 13h, na tenda. Também com idade mínima de 6 anos.

Em todos os dias, matinês estão programadas com início às 11 horas na tenda Verão, seguidas de shows às 16h, com a Banda Axé Dona Encrenca, Grupo Folias e Folguedos, Inovasamba e Bloco Ritaleena.

O Sesc Mogi fica na rua Rogério Tácolla, 118, no Socorro.

