Sesc Mogi das Cruzes  anuncia show de Johnny Hooker em setembro

Geodésica recebe programação variada e gratuitas para a população

O Sesc Mogi das Cruzes comemora o sucesso de sua nova Geodésica, espaço para shows e atividades que já conquistou 95% de aprovação entre os frequentadores e que promete impulsionar ainda mais a programação cultural da unidade. Em setembro, o grande destaque é a apresentação de Johnny Hooker, no dia 20, às 19h. O cantor e compositor recifense, também ator e roteirista, venceu o Prêmio da Música Brasileira como Melhor Cantor na categoria Canção Popular, já fez quatro turnês internacionais, soma mais de 350 milhões de streams nas plataformas e é conhecido por sucessos como “Volta” e “Amor Marginal”. Os ingressos para o show custam entre R$18 e R$60, com vendas online pelo aplicativo Credencial Sesc SP, e presenciais, em toda a rede Sesc, e já começaram a ser vendidos.

Antes disso, o mês já começa movimentado. No sábado (6), às 16h, é a vez do espetáculo infantil Candim, da Cia da Casa Amarela, que narra a trajetória de Cândido Portinari desde a infância em Brodowski até se tornar um dos maiores pintores do Brasil. No domingo (7), às 16h, o cantor Michel Romano sobe ao palco com um repertório que transita do partido alto ao samba dolente, do samba de roda à bossa nova e ao samba-enredo.

A programação segue variada. Aos sábados e domingos, a mediação de leitura Pescaria de Livros, com a Cia. Circo de Trapo, ocupa o espaço das 10h às 12h e das 13h30 às 16h30. Também aos fins de semana, acontecem as aulas abertas de Pilates de Solo, com Roberta Alves, aos sábados, e de Hatha Yoga, com Maureem Mega de Andrade, aos domingos, sempre das 10h às 11h, com acesso gratuito por meio de pulseiras distribuídas uma hora antes.

Na área de artes visuais e tecnologias, estão programadas oficinas de Produção de Stencil, nos dias 6 e 7, com a educadora Carolina Barbati.

As atividades de educação ambiental incluem a oficina Natureza Contemplativa, conduzida por Regina Freitas nos dias 7 e 21, em dois horários (14h às 15h e 15h às 16h), e o Clube da Horta, nos sábados (6 e 20), das 14h às 16h, que propõe vivências ligadas ao cultivo de hortaliças e ervas no espaço da unidade.





Johnny Hooker apresenta show inédito na Geodésica do Sesc Mogi das Cruzes em 20 de setembro