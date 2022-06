Sesc Mogi das Cruzes abre inscrições para curso de dança

Estão abertas as inscrições para o curso “No passo das danças brasileiras” no Sesc Mogi das Cruzes. Para garantir uma vaga é só entrar no link https://inscricoes.sescsp.org.br/online/#/inscricao e colocar os dados. As aulas serão ministradas em dois dias, 14 e 15 de junho, das 18h30 às 20h30, pelo bailarino Alisson Lima.

Nessa oficina de dança, o profissional irá trabalhar a cultura popular brasileira, rica em passos, ritmos e sons corporais.

Confira mais detalhes deste curso e da programação desta semana do Sesc Mogi das Cruzes:

Curso

No passo das danças brasileiras

Nosso corpo está sempre em estado de construção e de criação. E nesse processo não podemos deixar de nos movimentar. Nessa oficina de dança, a cultura popular brasileira, tão rica em passos, ritmos e sons corporais, será a base para a experimentação de possibilidades motoras, lúdicas e criativas. Pelos deslocamentos próprios das danças brasileiras, a proposta é vivenciá-las de uma forma diferente. Os participantes serão conduzidos a entender alguns desses ritmos em seus corpos.

Quem ministra a oficina é Alisson Lima. Ele iniciou sua carreira em Recife, aos 14 anos, tendo vivências em danças de matrizes populares e capoeira. Participou do curso de formação em Dança Contemporânea e Clássica no Grupo Experimental. Desenvolveu quatro trabalhos solos, cujas temáticas perpassam o universo das manifestações populares brasileiras: “Invisível aos Olhos”, “Unairi”, “Ei! Quem é que te empurra?” e “Na medida do possível”. Foi vice-campeão (2010) e campeão (2011) no Concurso de Passista de Frevo de Recife (PE), recebeu prêmio de melhor solo e bailarino no Festival Internacional de Dança Encut (2013). Foi professor na Escola Municipal de Frevo do Recife e, atualmente, ministra aulas de danças populares brasileiras no Instituto Brincante.

Quando: Dias 14 e 15/06, terça e quarta, das 18h30 às 20h30 | Classificação: Livre | Inscrições: Grátis pelo link https://inscricoes.sescsp.org.br/online/#/inscricao

Alisson Lima (Foto: Neuber Neto)

Tecnologia e Artes

Plantão de dúvidas: internet, sistemas e softwares

Espaço para tirar dúvidas sobre o uso de equipamentos como computador, smartphones, tablets e também para uso livre dos notebooks do Espaço de Tecnologias e Artes para navegação em sites, redes sociais, softwares, etc. Com Danilo Medeiros, Educador do Espaço de Tecnologias e Artes (ETA).

Quando: De 7/6 a 26/7, terças, das 17h às 18h30. Exceto dias 14/6 e 12/7 | De 2/8 a 29/11, terças, das 17h às 18h | Onde: ETA | Classificação: 12 anos | Entrada: Grátis

Karaokê com fundo infinito: construindo lugares imagináveis

O karaokê sempre rende momentos inesquecíveis e divertidos entre amigos e familiares. Deixar a vergonha de lado é nosso primeiro passo. Se somarmos a isso um fundo verde, um pouco de imaginação e um software de computador, temos o nosso Karaokê! Vem aprender com a gente como incrementar as suas festas! Com Danilo Medeiros, educador do ETA.

Quando: Dias 11 e 12/6, sábado e domingo, das 11h às 12h, das 14h às 15h e das 15h30 às 16h30 | Classificação: 16 anos.

Artes Visuais

Laboratório Aberto de Artes Visuais

A sala de oficinas do Sesc Mogi foi cuidadosamente pensada para abrigar experimentações, oficinas, cursos e vivências das mais diversas técnicas. O Laboratório Aberto é um espaço de troca de conhecimentos e uma oportunidade para o público treinar, desenvolver ou experimentar materiais e técnicas que são ensinadas nos cursos do Sesc Mogi. Com Danilo Medeiros.

Quando: Dias 9 e 23/6, quintas, das 18h às 20h | Dias 16/8, 30/8, 13/9, 27/9, 11/10, 25/10, terças, das 19h às 21h | Onde: Sala 1 – Oficinas | Entrada: Grátis.

Circo

Sob o mesmo teto

Um professor muito ocupado com sua rotina e suas manias, despretensiosamente, encontra companhia em uma gata atropelada. Ele a salva das ruas, e ela o salva da solidão. Sob o mesmo teto é um espetáculo da Cia Gravitá, com Débora Ishikawa e Alessandro Coelho e direção de Michelli Rebulho. A partir de jogos corporais, cômicos e acrobáticos, os personagens se encontram e criam um laço de amizade que transforma a forma que enxergam a vida.

Quando: Dia 10/6, sexta, das 20h às 21h | Onde: Gramado – Galpão| Classificação: Livre| Entrada: Grátis

Literatura

Contos Africanos

Unindo narração de histórias, elementos da cultura popular e música, o espetáculo compartilha narrativas africanas com contos que falam sobre a origem do tambor, a canção da criança e história dos griôs, proporcionando uma experiência de afeto e partilha.

Fundado em 1991 na cidade de Poá/SP, o Núcleo Teatral Opereta tem por objetivo estudar, pesquisar e montar textos teatrais. No repertório, estão obras como “Opereta de São Francisco”, “O Auto da Luz”, “Francisco, Canções de um Miserável”, “Palhaços”, “Santa Joana: Título Provisório”, “Opereta Canta Zumbi”, “O Papagaiato” e “Almas Peregrinas”. O Núcleo desenvolve parceria com outros grupos e coletivos, promovendo discussões sobre políticas públicas para as artes e circulação de projetos artísticos.

Quando: Dia 11/6, sábado, das 16h às 17h | Onde: Tenda | Classificação: Livre | | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos.

Cabaças Poéticas: Mediação de Leitura

Na alameda arborizada da unidade, educadores do Coletivo Teatral Trupe Trio apresentam uma seleção de livros infantis em um espaço criado para o acolhimento e leitura do acervo do Sesc Mogi, criando pontes entre leitores e livros.

A Cia. Trupe Trio convida crianças e adultos a espalharem com ela pequenas sementes poéticas. Pela medição de livros carregadinhos de histórias afro-brasileiras e indígenas, o grupo partilha ancestralidade, imaginação e sabedoria.

Fundada em 2018, a Cia. atua com peças teatrais infantojuvenis, contação de histórias, mediação de leitura e brincadeiras de matrizes africanas

Quando:

De 11 a 26/6, sábados e domingos, das 10h às 12h30. De 11 a 26/6, quintas, sábados e domingos, das 14h às 16h30. Exceto dia 23/6; Dia 16/6, quinta, das 10h às 12h. Onde: Alameda Arborizada | Classificação: Livre | Entrada: Grátis

Show/Música

Bioma Musical – Trio Gabiroba

Bioma Musical, apresentado pelo Trio Gabiroba, tem como proposta sensibilizar o público sobre a problemática ambiental e os sinais de esgotamento dos recursos naturais do nosso planeta, por meio do resgate de memórias afetivas do ouvinte sobre as experiências vivenciadas em meio a natureza. Para isso, há uma seleção de poetas e cantores que retratam seu encantamento sobre a paisagem, a fauna e a flora, como valores essenciais para a construção imagética do mundo, sua relação com a ancestralidade e a perspectiva de futuro.

O repertório privilegia uma seleção representativa de norte a sul do país, em diálogo com a diversidade biológica dessas regiões, tais como a milonga nos pampas gaúchos, o coco na caatinga e cerrado ou o carimbó na Mata Amazônica.

Os integrantes do Trio Gabiroba têm em comum a formação no curso de MPB/JAZZ do Conservatório Musical de Tatuí. É composto por Luiz Anthony (violão, gaita e voz), Márcia Mah (voz e percussão) e Alexander Souza (sopro e percussão).

Quando: Dia 9/6, quinta, das 20h às 21h20 | Onde: Tenda | Classificação: Livre | Entrada: Grátis.

Show “Morada do Vento” de Filpo e a Feira

O projeto Filpo e a Feira surgiu em 2014 por iniciativa do músico Filpo Ribeiro, dando continuidade à sua pesquisa sobre a rabeca. Atualmente o grupo é formado por Filpo Ribeiro (voz, rabecas, viola dinâmica e marimbau); Marcos Alma (baixo, guitarra, piano Fender Rhodes e coro); Alisson Lima (percussão e coro); e Lipe Torre (percussão e coro).

Nessa apresentação o grupo Filpo e a Feira apresenta o show de lançamento do seu segundo CD, “Morada do Vento”, com repertório deste e do primeiro disco “Contos de Beira D’água”. O trabalho é essencialmente autoral, tendo ainda releituras de canções de domínio público e de artistas consagrados como Jackson do Pandeiro, Dominguinhos, Zé Ramalho e Alceu Valença.

Quando: Dia 12/6, domingo, das 16h às 17h30 | Onde: Tenda | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos.

Crianças

Além dos teatros infantis, o Sesc tem várias atividades para garantir a diversão da criançada. Confira:

No quintal do Sesc: Brincadeiras populares

Quando: De 11 a 26/6, sábados e domingos, das 10h30 às 12h. Exceto dias 18/6 e 19/6 | De 11 a 26/6, sábados e domingos, das 14h30 às 16h. Exceto dias 18/6 e 19/6 | Onde: Gramado Pista | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos. | Com Caroline de Rienzo e Rui Mauro.

Meio Ambiente

Mosaico dos Saberes

O Cambuci, da semente ao prato

Esta oficina convida os participantes a conhecerem e experimentarem o cambuci, um fruto nativo da Mata Atlântica e de grande importância ecológica. Os participantes terão contato com o processo de plantio, cuidados e tratos culturais do fruto, a forma correta de coleta e armazenamento. Muito perfumado e de sabor ácido, serão apresentadas algumas receitas para degustação.

A oficina é com Rafael Hussta, produtor rural do Sítio São Francisco. Ele é monitor ambiental apaixonado pela Mata Atlântica. Produtor de frutas nativas, em especial o cambuci, se especializou em seu sabor na gastronomia mostrando toda a versatilidade da fruta com as delícias que podem ser feitas. Pelos sabores, almeja deixar cada vez mais conhecida as frutas nativas, valorizando assim nossa verdadeira cultura.

Quando: Dia 11/6, sábado, das 11h às 13h | Onde: CEA | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos.

Minhocário Doméstico em Baldes

Vamos aprender a montar um minhocário caseiro em baldes e conversar sobre cuidados básicos, o que pode e o que não pode ser destinado, além de outras dicas de destinação de resíduos orgânicos em casa. Cada participante montará seu próprio minhocário. Com Agente de Educação Ambiental.

Quando: Dia 11/6, sábado, das 15h às 17h | Onde: CEA | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos.

O Centro de Educação Ambiental recebe visitação espontânea. Veja as datas:

Quando: De 7/6 a 30/12, terças a sextas, das 13h às 22h | De 11/6 a 18/12, sábados e domingos, das 9h às 18h | Onde: CEA | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos.

São João Sustentável

Nesta oficina vamos fazer nossa festa de São João! Mas sem gerar resíduos e usando apenas elementos naturais encontrados no Centro de Educação Ambiental.

A atividade coordenada pelo Coletivo Social Bio é voltada para o público infantil e para famílias, ensinando-as sobre a importância da preservação ambiental. Nesta segunda edição da oficina (a primeira foi realizada em 5/06) será realizada a confecção de uma pequena festa de São João apenas com materiais recicláveis com o intuito de estimular a parte artística e criativa da criança com a responsabilidade na preservação ambiental desde sempre.

Bandeirolas, fogueira, folhas para cobrir o chão, pintura, chapéu e laços feitos com materiais tirados da natureza serão produzidos na oficina. Além disso, haverá um show de fantoches, com os personagens Zacarias e Isabel, para explicar às crianças por que devemos cuidar do nosso planeta. Elas que irão enfeitar a festa.

Quando: Dia 12/6, domingo, das 14h às 16h | Onde: CEA | Classificação: Livre | Entrada: Grátis – Sem retirada de ingressos