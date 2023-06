Sesc Mogi apresenta programação para as férias de julho

Julho é o mês do Rock e também o mês das férias. Por isso, uma variedade de shows às quintas, além de teatro, contação de histórias, oficinas de artes, meio ambiente e vivências na área esportiva estão previstas na programação. As apresentações musicais das quintas ganham uma curadoria especial e terão os ingressos à venda sempre às terças que antecedem a semana do show.

Para participar das demais atividades, observe se há inscrição antecipada ou distribuição de senhas antes delas.

Música | Shows

Para as apresentações de Quinta-Feira, ingressos à venda a partir da terça, 27/6, em toda a rede Sesc, presencialmente ou on-line. Valores: R$ 25,00| 12,50| 8,00. Shows aos domingos seguem gratuitos.

Bicudos & seu conjunto

Os Bicudos apresentam o show de seu primeiro álbum LEVANTE que reúne músicas instrumentais e canções autorais da dupla formada pelos multi instrumentistas Grazi Pizani e Pedro Moreira, trazendo vertentes populares brasileiras e diaspóricas que vão desde o samba e o choro até o afro e o jazz. Parceiros de carreira e de vida, o duo paulistano sobe ao palco munido de trompete, trombone, vocais e percussões, e é acompanhado por seu conjunto formado por Leonardo Gomes no violão 7 cordas, Rogério Clementino no contrabaixo e Matheus Marinho na bateria.

Dia 6/7, quinta, das 20h às 21h15

Tenda

Livre — Ingressos R$ 25,00| 12,50| 8,00.

Supercombo

O Supercombo tem no rock e na internet suas principais bases artísticas. Em suas músicas, a banda apresenta os dilemas e as emoções diárias que marcam a vida das pessoas, tornando temas densos e profundos em letras diretas e otimistas. Formada em 2007, atualmente a Supercombo é integrada por Leo Ramos (voz e guitarra), Carol Navarro (baixo e voz), Paulo Vaz (teclados) e André Dea (bateria).

Dia 13/7, quinta, das 20h às 21h15

Tenda

Livre – Ingressos R$ 25,00| 12,50| 8,00.

Holoceno

Com a banda Papangu

PAPANGU é uma banda brasileira de rock progressivo e metal experimental, formada em 2012 em João Pessoa/Paraíba. A banda une a textura do sludge metal com ritmos do nordeste, as experimentações do rock progressivo europeu, e as improvisações do jazz fusion. O grupo chegou à vanguarda do metal experimental sulamericano com o lançamento do LP Holoceno em 2021, inteiramente auto-produzido e financiado pela banda e que colocou a Papangu no cenário internacional.

Dia 20/7, quinta, das 20h às 21h15

Tenda

Livre – Ingressos R$ 25,00| 12,50| 8,00.

Eduardo Machado Quinteto – Do Nato Samba Jazz

Neste show Eduardo Machado apresenta um repertório autoral do seu 10º álbum, “Do Nato Samba Jazz”, o compositor e baixista revela toda a riqueza e diversidade da música instrumental brasileira. O álbum nasceu com o intuito de homenagear João Donato, que é uma grande referência, e também tem o escopo de resgatar o gênero musical Samba Jazz, produto da fusão entre o samba e o jazz.

Dia 27/7, quinta, das 20h às 21h15

Tenda

Livre

Grátis Ingressos R$ 25,00| 12,50| 8,00

Shows / Domingos

A Banda Invisível com Cimara Fróis

Feche os olhos. Imagine uma banda. Agora escute os instrumentos que compõem essa banda: sanfona, baixo, violão, percussão, vozes… Tudo soando ao mesmo tempo, harmoniosamente, como uma banda deve ser. Então você abre os olhos… e vê uma pessoa. Só. Uma mulher, no meio do palco. Rodeada de instrumentos, tem a sua frente um pedal de loop. Com ele, a artista constrói a música em camadas, com sobreposição de instrumentos e vozes, num mosaico sonoro colorido e poético. Bem vindes ao show “Cimara Fróis e a Banda Invisível”! Nesse espetáculo, a musicista soma sua voz à voz de tantas outras mulheres na luta por igualdade de gênero e representatividade. Um show que exalta a mulher como protagonista, no palco, na música, no fazer artístico que é a própria vida

Dia 2/7, domingo, das 16h às 17h15

Tenda – Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos.

Yassir Chediak – Roda de Viola

O cantor e compositor Yassir Chediak apresenta o show “Roda de Viola” que promete emocionar o público com canções de saudade e aconchego. No repertório estão clássicos da música brasileira como Cuitelinho, Tristeza de Jeca, Menino da Porteira, Lá no Pé da Serra, Romaria, Tocando em frente e muito mais. No show “Roda de Viola”, o artista faz uma verdadeira celebração à vida e ao que é essencial, mostrando valores da terra. Yassir se reúne com o público e juntos cantam e proseiam em um momento especial e único.

Dia 9/7, domingo, das 16h às 17h15

Tenda – Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos.

Fábio Santarelli – Agora!

Dia 16/7, domingo, das 16h às 17h15

Tenda – Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos.

Six Rockstrings

Dia 23/7, domingo, das 16h às 17h15

Tenda – Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos.

Trio Beijo de Moça

Dia 30/7, domingo, das 16h às 16h15

Tenda – Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos.





Crianças

Contação de histórias, musicais, vivências sensoriais lúdicas e divertidas. Por meio da união das artes visuais aos jogos teatrais e do próprio meio ambiente, além de experiências esportivas e corporais, as crianças experienciam a consciência corporal e espacial, a concentração, escuta de si e do outro, sensibilização e o despertar dos sentidos.

Leituras com Afeto: mediação de leitura

Com Cia. Clara Rosa

Na alameda arborizada da unidade, os educadores da Cia. Clara Rosa apresentam uma seleção de livros infantis em um espaço criado para o acolhimento e leitura do acervo, criando pontes entre leitores e livros. Moradora de Mogi das Cruzes há quase 20 anos.

Susana Diniz é contadora de histórias pioneira em implantar na região a arte narrativa em escolas, formação de educadores e projetos culturais. É criadora da Cia. Clara Rosa Produções Culturais, que realiza projetos, mediações de leitura e apresentações em diversas unidades do Sesc SP e outras instituições culturais. Atua há 15 anos como professora na rede de ensino particular com aulas de contação de história e teatro para alunos da primeiríssima infância ao ensino fundamental.

De 1 a 30/7, sábados, domingos e feriados, das 10h às 12h e das 13h30 às 16h30

Dia 26/7, feriado,

Bambulofone

Com Camila Sá

Esta oficina faz parte de um ciclo de 4 oficinas intituladas “Brinquedos da Natureza”. Esta primeira oficina propõe a construção de um instrumento melódico e percussivo que é uma versão do xilofone utilizando bambu e uma pequena baqueta de madeira.

O ciclo de oficinas “Brinquedos de Natureza” tem por objetivo sensibilizar educadores, crianças a partir de três anos e responsáveis para uma relação mais viva e consciente entre natureza, as culturas do brincar e dos fazeres manuais, através de encontros poeticamente facilitados e a construção de diversos brinquedos utilizando materiais, em sua maioria sustentáveis, como bambus, cabaças, sementes, pedrinhas, fibras, etc.

Busca também promover a reflexão na prática, de como o brinquedo pode ganhar outros sentidos e possibilidades, quando é criado fora das cadeias de consumo principais, através de uma experiência sensível, criativa e afetiva. Essas oficinas tem circulado em espaços culturais, unidades de educação ambiental, de artes e tecnologias, com grande participação do público.

Dia 1/7, sábado, das 10h às 12h

Centro de Educação Ambiental [CEA]

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade

Stêncil Ecológico

Com Arumã

Trabalhar formas, imagens, contornos diferentes, com material reciclável e tinta natural! Essa é nossa linda oficina de stencil ecológico! Vem criar com a gente! Com Arumã Brasil, que é uma empresa especializada em transmitir e adequar os conceitos de educação ambiental e desenvolvimento sustentável em diversos ambientes como empresas, instituições culturais e de ensino, condomínios, feiras e eventos proporcionando oportunidade de mudanças de hábitos em diversos setores.

Dia 2/7, domingo, das 10h às 11h

Dia 2/7, domingo, das 11h às 12h

Dia 2/7, domingo, das 14h às 15h

Dia 2/7, domingo, das 15h às 16h

Centro de Educação Ambiental [CEA]

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Móbile de beija-flor

*Com Camila Sá

Esta oficina faz parte de um ciclo de 4, supra-intituladas de “Brinquedos de Natureza”. Esta atividade propõe a construção de móbiles suspensos de beija-flores com técnicas de escultura em papietagem, sendo posteriormente pintados. A partir de espécies de beija-flores apresentados pela facilitadora, por meio de fotos das espécies da Mata Atlântica acompanhadas de suas vocalizações.

Dia 8/7, sábado, das 10h às 12h

Centro de Educação Ambiental [CEA]

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Tinta Invisível

Com Arumã

Vamos brincar, criar e aprender com as tintas e elementos naturais! Nesta oficina, iremos ensinar as crianças criarem desenhos e frases utilizando “tinta invisível”. Primeiro fazemos o desenho e depois passamos a tinta para revelar o que foi desenhado, estimulando também a brincadeira entre eles. Com Arumã Brasil que é uma empresa especializada em transmitir e adequar os conceitos de educação ambiental e desenvolvimento sustentável em diversos ambientes como empresas, instituições culturais e de ensino, condomínios, feiras e eventos proporcionando oportunidade de mudanças de hábitos em diversos setores.

Dia 9/7, domingo, das 10h às 12h

Dia 9/7, domingo, das 14h às 16h

Centro de Educação Ambiental [CEA]

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Balõezinhos de cabaça

*Com Camila Sá

Esta oficina faz parte de um ciclo de 4, supra-intituladas de “Brinquedos de Natureza”. Nesta atividade iremos construir balões artísticos de cabaça e bambu ornamentados com linhas e fitas coloridas, e pintados com as espécies de pássaros comuns da nossa região, inspirando criatividade e atualizando uma brincadeira tradicional de forma consciente e sustentável.

Dia 15/7, sábado, das 10h às 12h

Centro de Educação Ambiental [CEA]

Grátis

Brinquedos de papelão

Com Arumã

O consumismo nos leva a comprar brinquedos que pouco estimulam a criatividade e sociabilidade das crianças. Nesta oficina, iremos resgatar um pouco da nossa criança e criar diferentes brinquedos em papelão. Venha redescobrir a magia da simplicidade! Atividade indicada para pais e filhos. Com Arumã Brasil que é uma empresa especializada em transmitir e adequar os conceitos de educação ambiental e desenvolvimento sustentável em diversos ambientes como empresas, instituições culturais e de ensino, condomínios, feiras e eventos proporcionando oportunidade de mudanças de hábitos em diversos setores.

Dia 16/7, domingo, das 10h às 12h

Dia 16/7, domingo, das 14h às 16h

Centro de Educação Ambiental [CEA]

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Catavento de pássaros

*Com Camila Sá

Esta oficina faz parte de um ciclo de 4, supra-intituladas de “Brinquedos de Natureza”. Esta quarta atividade propõe a construção de cataventos de pássaros com hélices em formato de asas, com peças de madeira reflorestada e bambu, a serem pintados posteriormente pelos participantes criadores.

Dia 22/7, sábado, das 10h às 12h

Centro de Educação Ambiental [CEA]

Grátis

Fabricantes

Com Arumã

Que tal mostrar para as crianças uma forma diferente de brincar? Nessa atividade, além de usar a própria imaginação, iremos também incentivar o reaproveitamento de materiais e acriação sem padrões determinados. Aqui, os criadores são livres! Com Arumã Brasil que é uma empresa especializada em transmitir e adequar os conceitos de educação ambiental e desenvolvimento sustentável em diversos ambientes como empresas, instituições culturais e de ensino, condomínios, feiras e eventos proporcionando oportunidade de mudanças de hábitos em diversos setores.

Dia 23/7, domingo, das 10h às 12h

Dia 23/7, domingo, das 14h às 16h

Centro de Educação Ambiental [CEA]

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Espaço de Brincar Externo

De 1 a 30/7, sábados e domingos, das 9h às 18h

De 4 a 28/7, terças a sextas, das 13h às 22h

Espaço de Brincar Externo

Livre

Grátis

Espaço de Brincar Interno

De 1 a 30/7, sábados e domingos, das 10h às 16h30

De 4 a 28/7, terças a sextas, das 14h às 19h45

Espaço de Brincar Interno

Livre

Grátis

Jogos Corporais e Lúdicos para Crianças

Com Sentir Infância

Imersões sensoriais lúdicas e divertidas. Por meio da união das artes visuais aos jogos teatrais e corporais, as crianças experienciam a consciência corporal e espacial, a concentração, escuta de si e do outro, sensibilização e o despertar dos sentidos.

Dias 1 e 2/7, sábado e domingo, das 10h30 às 12h

Dias 1 e 2/7, sábado e domingo, das 14h às 15h30

Espaço Juventudes

Livre

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Festival de Pega-pega

Com Caroline de Rienzo e Rui Mauro, educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Pega-pega é uma brincadeira clássica nas infâncias, mas o que muita gente não sabe é que ela possui muitas variações. Para animar as férias, convidamos crianças e suas famílias para conhecer e se divertir com as diversas possibilidades dessa brincadeira.

Dias 5 e 7/7, quarta e sexta, das 15h às 16h30

Quadra Verde

Livre

Grátis

Festival de Queimada

Com Caroline de Rienzo e Rui Mauro

Vamos conhecer algumas variações dessa brincadeira típica e tão lembrada por crianças e adultos em uma tarde de muitas trocas e diversão.

Dias 12 e 14/7, quarta e sexta, das 15h às 16h30

Quadra Verde

Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos.

Jogos adaptados: Base 4

Com Caroline de Rienzo e Rui Mauro, educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Base 4 é um jogo dinâmico adaptado de uma modalidade bem conhecida, o baseball. O jogo promove a disputa entre duas equipes onde, para marcar pontos, os jogadores devem percorrer todas as bases posicionadas na quadra.

Dias 19 e 21/7, quarta e sexta, das 15h às 16h30

Quadra Verde

Livre – Grátis – Sem retirada de ingressos

Oficina de artes

Com Sentir Infância

Elaboração de propostas artísticas por meio da exploração de diferentes materialidades e suportes. Com elementos naturais, tinta, carvão, argila, giz pastel, sucatas e técnicas como desenho, escultura, gravura, colagem e técnicas mistas. A oficina tem foco na experiência estética, investigativa, conceitual e multissensorial da criança.

Dias 22 e 23/7, sábado e domingo, das 10h30 às 12h

Dias 22 e 23/7, sábado e domingo, das 14h às 15h30

Espaço de Brincar Externo

Livre

Grátis – Sem retirada de ingressos.

Brincadeiras populares: Pega Bandeira

Com Caroline de Rienzo e Rui Mauro, educadores do Sesc Mogi das Cruzes

Dias 26 e 28/7, quarta e sexta, das 15h às 16h30

Quadra Verde

Livre

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Viagem à Via Láctea

Com Cia Viagens Musicais

Artistas e plateia são viajantes prontos para explorar os mistérios do espaço sideral num passeio pela galáxia onde está nosso planeta, a Terra. Nessa intervenção, crianças, bebês e adultos vivenciam uma experiência musical através do canto, do corpo e da prática de instrumentos musicais de pequena percussão – chocalhos, ganzás, côcos, caxixis, colheres, agogôs, etc.

Dias 29 e 30/7, sábado e domingo, das 11h às 12h e das 14h às 15h

Espaço Juventudes

Livre

Grátis – Distribuição de senhas na portaria 30 minutos antes do início da atividade.

Oba! Férias! Edição Julho

Passeios, excursões e ações do eixo programático “Outras Viagens” a serem oferecidos priorizando o atendimento ao público de crianças e suas famílias.

Meu diário PANC

Com Helena Ronchi

O diário de campo é uma ferramenta muito útil, especialmente na pesquisa, para registrar observações, reflexões e anotações relevantes durante a atividade. O uso deste instrumento com crianças na idade escolar desperta o interesse pela botânica, promove a conscientização sobre a importância das plantas na nossa alimentação e a proteção do meio ambiente. O exercício começa com a apresentação das plantas comestíveis não convencionais. Durante a caminhada, as crianças procuram por plantas comestíveis, anotando suas características, sabor e aroma, bem como quais partes da planta são comestíveis. Ao final da caminhada, realizaremos uma degustação de algumas das plantas que foram identificadas ao longo do percurso, para que possamos experimentar seus sabores e texturas, anotando todas as suas percepções no diário PANC. Helena Ronchi é engenheira Florestal e doutora em Agronomia/Etnobotânica pela Unesp Botucatu. Atua com ensino, pesquisa e consultoria com plantas alimentícias nativas. É professora do Programa Jovem Agricultor do Futuro (Senar) e possui experiências com jardins comestíveis, horticultura orgânica, agroecologia e biodiversidade com o foco na agricultura familiar e produtos florestais não madeireiros.

Crianças | Adolescentes | Adultos | Idosos

Dia 22/7, sábado, das 14h às 17h

A partir de 6 anos