Sesc de Mogi recebe peça BANG nesta sexta e sábado

Construída com humor cortante, irônico e mordaz, a peça oferece um retrato cruel, embora hilariante, da personagem central. Tizi, perdida em sua superficialidade, cria uma filosofia de vida que trata a violência social como um jogo banal e as armas como objetos necessários para ostentação. Através dessa história intensamente cômica e assustadora, o público é conduzido a um final impactante.

Sinopse

“BANG!” é uma história contemporânea de uma mulher desinibida com metas e objetivos claros: ganhar dinheiro e elevar sua família a uma posição social melhor. Seus instrumentos de trabalho são um celular e a clareza de seus objetivos. A cada conflito, Tizi prefere negar a realidade dos fatos. Sua personalidade controladora influencia seu belo e jovem marido, seu filho em sua festa de aniversário e sua filha jovem, que lhe escapa ao controle. Quando percebe que não pode dominar todos os acontecimentos, ela entra em desespero e desconta suas frustrações em seu assistente submisso. O final da peça reserva uma surpresa para o espectador.

Ficha Técnica

Título: “BANG!”

Escritoras: Ana Saggese e Maíra Dvorek

Direção: Hugo Possolo

Elenco: Maíra Dvorek e Alexandre Bamba

Assistente de Direção: Tadeu Pinheiro

Cenografia: Mika Lins

Iluminação: Luana Della Crist

Sonoplasta: Deivison Nunes

Assistente: Claudio Agulló

Produção: JOGO ESTÚDIO / Messias Lima

Sobre as autoras

Maíra Dvorek é uma atriz premiada e roteirista, amante de poesia e jazz, e autora do espetáculo.

Ana Saggese é roteirista e doutoranda em Guimarães Rosa na UnB.

Ambas são jovens dramaturgas que compartilham, entre outras coisas, a formação no Jogo Estúdio, dirigido por Eugênia Thereza de Andrade, desde a infância. Lá, receberam uma sólida formação no método Stanislavski e no estudo do movimento de Rudolf Laban, sempre guiadas por uma concepção crítica e conscientizadora.

Serviço:

Teatro – BANG!, de Ana Saggese e Maíra Dvorek

Dias 18 e 19/8, sábado, às 20h.

Local: Tenda.

Entrada Gratuita. Distribuição de ingresso às 19h na Loja Sesc, mediante disponibilidade.

Classificação indicativa: 14 anos

O Sesc Mogi das Cruzes fica na Rua Rogério Tácola, 118. Socorro- Mogi das Cruzes. Mais informações pelo site sescsp.org.br

Assessoria de imprensa | Sesc Mogi das Cruzes

Expediente: terça a sexta, 13h às 22h | Sábados, domingos e feriados, 9h às 18h.