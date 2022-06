Servidores de Mogi terão atendimento psicológico gratuito na UMC

O prefeito Caio Cunha assinou, na tarde de segunda-feira (06/06), um convênio com a Universidade de Mogi das Cruzes (UMC) para atendimento psicológico de servidores públicos municipais. O objetivo da parceria é ampliar os canais de atendimento aos funcionários, já que, atualmente, este tipo de atendimento já é prestado pelo plano de saúde (NotreDame Intermédica) ou pelo Programa Livre, em que dois psicólogos, custeados pela NotreDame, atendem os servidores.

“Com essa parceria, queremos garantir atendimento psicológico aos nossos servidores municipais, com os alunos do último ano do curso de psicologia. É um cuidado para oferecer mais saúde e qualidade de vida a quem nos ajuda a construir Mogi das Cruzes”, afirma o prefeito.

Prefeito Caio Cunha assinou o convênio, ao lado da vice Priscila Yamagami

Na parceria com a universidade, inicialmente haverá prioridade de atendimento aos servidores que estão mais ligados às áreas operacionais e, aos poucos e por meio de novas parcerias, ampliar o serviço para os funcionários das áreas administrativas.

A Coordenadoria de Gestão de Recursos Humanos fará a gestão do relacionamento entre os funcionários e os profissionais, podendo agendar atendimentos individualizados ou projetar rodas de conversa com temas específicos para algumas secretarias.

A UMC já oferta esse tipo de atendimento a moradores de Mogi das Cruzes, por meio da Clínica de Psicologia. O atendimento é realizado pelos alunos do curso de Psicologia, supervisionados pelos professores e pela coordenadora da clínica.