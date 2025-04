Serviços de trânsito podem ser vistos pelo site da Prefeitura de Poá

Por meio do site oficial (www.poa.sp.gov.br), motoristas podem consultar multas e pontuações, recorrer das autuações, entre outras ações

De forma inédita, a Prefeitura de Poá disponibilizou diversos serviços de trânsito que podem ser feitos pela internet. A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá criou uma aba no site oficial da Prefeitura (www.poa.sp.gov.br) onde o motorista pode acessar clicando em Cidadão / Carta de Serviços / Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana.

Agora, é possível consultar infrações, multas, pontuação, realizar indicação de condutor, admissão de culpa, conversão em advertência, defesa de autuação, restituição de multa paga, recurso em primeira e segunda instâncias, solicitar cartão para vagas especiais de idoso e de pessoas com deficiência.

As solicitações ainda podem ser feitas presencialmente na sede da secretaria, que fica na rua Visconde do Rio Branco, 55 – Jardim Santa Cruz, de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas. Mais informações podem ser obtidas nos telefones (11) 4638-3755 e (11) 4636-6912.

O prefeito Saulo Souza reforça que esse tipo de serviço de forma online inova e oferece uma série de facilidades aos motoristas. “Agora as pessoas podem realizar diversas tarefas relacionadas ao transporte da cidade pelo site. Essa agilidade torna o serviço muito mais eficiente e a população economiza tempo”, ressaltou.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana de Poá, Nobuo Aoki Xiol, falou que o novo sistema, de forma integrada ao Portal de Serviços da Prefeitura de Poá, oferece muitas facilidades para todos. “Resolver uma situação de trânsito pela internet poupa o tempo do cidadão, que pode recorrer ao serviço no horário que for mais propício para ele, dentro do prazo estipulado”, encerrou.

Foto: Nivaldo Alves

