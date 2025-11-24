SENAI abre mais de 60 mil vagas em cursos técnicos, de qualificação e pós-graduação

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) está com 60,5 mil vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em todo o Brasil, nas modalidades presencial e a distância. As oportunidades estão distribuídas pelas unidades estaduais e pelo Futuro.Digital, marketplace educacional da instituição. O levantamento faz parte da apuração quinzenal da Agência de Notícias da Indústria, que reúne as ofertas ativas em todas as regiões do país.

As vagas abrangem cursos técnicos, de qualificação, aperfeiçoamento, aprendizagem industrial, graduação e pós-graduação, reforçando o papel do SENAI como a maior rede de educação profissional da América Latina. São 25,6 mil oportunidades nas escolas do SENAI e 34,8 mil disponíveis no Futuro.Digital, em turmas presenciais, semipresenciais e online.

O gerente de Educação Profissional e Superior do SENAI, Mateus Simões, explica que o público é formado, principalmente, por jovens entre 18 e 29 anos, mas o interesse tem atraído também profissionais mais experientes. “O perfil de alunos que mais buscam os cursos do SENAI é de jovens, mas também temos profissionais que já estão no mercado ou buscam uma recolocação, buscando crescimento e realização profissional. Temos inclusive alunos com mais de 60 anos frequentando as aulas”, afirma.

Segundo Simões, o impacto das formações é imediato, tanto na conquista do primeiro emprego quanto no avanço na carreira de quem já atua na indústria. “As formações do SENAI já mostram resultados concretos, seja na conquista de uma oportunidade de trabalho em empresas locais, seja na promoção dentro das indústrias. Esse tem sido nosso foco: oferecer cursos capazes de gerar empregabilidade real e rápida”, destaca.

Os setores industriais com maior demanda de mão de obra, de acordo com o gerente, incluem logística, construção civil, alimentos e bebidas, além das áreas ligadas à tecnologia. “Há uma procura crescente por cursos ligados à tecnologia da informação, inteligência artificial e transformação digital. Essas competências são transversais e impactam todos os setores da indústria”, explica.

Para garantir que as formações acompanhem a evolução do mercado, o SENAI mantém comitês setoriais formados por representantes da indústria, responsáveis por definir o perfil dos profissionais que o setor produtivo necessita. “Formamos um comitê setorial para definir o perfil do profissional que a indústria vai precisar. As empresas participam diretamente desse processo, o que garante que os cursos do SENAI estejam conectados às reais necessidades do mercado de trabalho”, completa Simões.

O superintendente de Educação Profissional e Superior, Felipe Morgado, ressalta três principais vantagens para quem escolhe um curso do SENAI: empregabilidade, aumento de renda e inserção rápida no mercado. “O SENAI registra mais de 86% de empregabilidade entre os alunos dos cursos técnicos e um aumento de 24% na renda média após a conclusão. Esses resultados mostram o impacto direto das formações na vida dos estudantes”, afirma.

Com 83 anos de história, o SENAI é referência em educação e inovação industrial. Presente nos 26 estados e no Distrito Federal, a instituição contabiliza cerca de 3,1 milhões de matrículas por ano e já formou mais de 92 milhões de pessoas ao longo de sua trajetória. Os cursos estão disponíveis para consulta no Futuro.Digital, com informações sobre valores, carga horária e certificações, atualizados conforme novas turmas são abertas.

