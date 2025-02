Semijoia Soberana é a opção para o Dia Internacional da Mulher

Há três anos, personalização das peças é o seu diferencial

O Dia Internacional da Mulher está chegando, e encontrar um presente que a homenageia e emocione não é tão fácil assim.

Pensando nisso, a Semijoia Soberana e Acessórios está com artigos lindos para presentear as mães, filhas, namoradas e amigas, querendo elevar a autoestima e confiança das mulheres, através dos acessórios.

Com dez anos de experiência no mercado com equipe de revendas, a proprietária, Rafaella Reginato, está com a loja há três anos no e-commerce, e garante que os seus produtos, além de lindos, são clássicos e despojados. “Trabalhamos com peças no banho em ouro 18, banho em prata 975 e aço inoxidável”, comenta.

Com isso, os acessórios de luxo vendidos pela Soberana são para ocasiões especiais, como casamento, formaturas, festa de debutantes e para presentar o amor da sua vida.

Itens personalizados exclusivos são o ponto-forte do local, onde desenvolvem desde o design da peça até a produção e banho, para que fique da forma que o cliente idealizou.

Para este 8 de março, além das peças clássicas, que estão em alta, como as argolas quadradas, ou os clássicos conjuntos de ponto de luz, a Soberana realiza encomenda para gravar mensagem ou foto nas medalhas, seja no banho em ouro ou banho em prata, e oferece brindes para as mulheres. Nas compras acima de R$ 300, cada mulher ganhará uma esponja para maquiagem; com R$ 500 ou mais, um hidratante labial; e com gastos superiores a R$ 1.000, um porta-joias de bolsa. “Queremos oferecer o melhor para as mulheres, deixando-as ainda mais lindas, pois, além de peças de qualidade, e dos nossos brindes de Dia da Mulher, oferecemos um ano de garantia para as semijoias e 6 meses nos acessórios finos”, revela Rafaella.

A Soberana, preocupada em atender os seus clientes da melhor maneira possível, sempre está disposta a ouvir o seu anseio, aberta a trazer novidades, ou até mesmo produzir a peça desejada.

“Nossas peças são livres de níquel para que ela mantenha a beleza e brilho importantes, tendo, assim, longa durabilidade, e, junto com os cuidados pessoais, será uma peça difícil de oxidar”, finaliza a proprietária.

DESTAQUE

Endereço: Av. Brasil, 100 – Mogi das Cruzes

Telefone: (11) 98249-0524

Instagram: @semijoiasoberana

Acessórios de luxo são banhadas em ouro 18

Na Soberana, o cliente encontra itens personalizados