Semana no Sesc Mogi traz shows, circo e oficinas para todos os públicos

O Sesc apresenta uma programação variada para esta semana. Confira abaixo:

O Comer Consciente

Com Plenitude Bem Estar

A atividade trará experiências de aspectos sensoriais do paladar, baseando-se em conceitos do Mindful Eating (comer consciente). Após a vivência haverá uma roda de conversa entre os participantes. Marcelo Anselmo é fisioterapeuta, professor de Educação Física, mestre em Educação, pós graduado em Gerontologia e Saúde do Idoso, especialista em Gerenciamento do Estresse em Meditação Mindfulness/Mindful Eating. Ale Dotto é terapeuta integrativa, professora de Hatha Yoga e Mindfulness, Educadora em Saúde, especializada em Metodologias Ativas de Ensino Aprendizagem e Jogos Cooperativos.

Dia 19/10, quarta, das 18h30 às 19h30 e Dia 19/10, quarta, das 20h às 21h

Galpão Multiuso | Livre | Grátis

Deixa Brotar – Produção e consumo de germinados e brotos

Com Andreia Botelho – Casa Matricaria

Esta ofiicina tem como objetivo abordar conteúdos teóricos relacionados a alimentação viva e os benefícios do cultivo de alimentos com alto potencial energético. Serão dois encontros com aproximadamente uma hora e meia de duração cada e serão divididos em duas etapas complementares.

Os encontros, abordam conteúdos teóricos sobre processos de germinação (água, ar e terra), práticas de baixo custo e escolha de sementes. Ao final do curso, serão disponibilizados alguns insumos (sementes) e material de apoio para que os participantes iniciem seu processo de produção de brotos e germinados (tabela de hidratação/germinação e e-book “Introdução a produção de brotos e germinados, disponibilizado por email).

Dias 22 e 23/10, sábado e domingo, das 14h às 16h

Centro de Educação Ambiental – CEA | Livre | Grátis

Shows da Semana

Quinta

Banda Shamani – lançamento do single “Astral”

A Shamani é uma banda de São Paulo composta por quatro cantautores que se dedicam a pesquisa de sonoridades múltiplas. Nessa apresentação o grupo trás o show de lançamento de Astral, single que faz parte do seu primeiro disco, previsto para 2023. Com melodias sensíveis e profundas, letras instigantes e psicodélicas com arranjos modernos e universais, a Shamani nos leva para uma viagem sensorial por diversos cenários e contextos em cada canção que apresenta.

Dia 20/10, quinta, das 20h às 21h30

Tenda| Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Domingo

Didi Gomes no Show Raízes

Didi Gomes, é dona de uma voz única e de um jeito peculiar de cantar que impressiona pela afinação e personalidade, o seu repertório é extenso e vai do Samba-Jazz ao Choro, da MPB tradicional a atual, da Seresta ao Samba, passando por grandes nomes como Tom Jobim, Milton Nascimento, Chico Buarque, Cartola, Ari Barroso e Pixinguinha entre outros mestres consagrados.

Em sua carreira passou por diversos, projetos e grupos musicais, sempre interpretando a Música Brasileira com grande qualidade. Desde 2015 integra a Ala Musical da tradicional Escola de Samba Vai-Vai como interprete, neste mesmo ano sagrou-se campeã do Carnaval Paulista com o enredo “Simplesmente Elis”. No show Raízes Didi apresenta, clássicos dos Sambas Brasileiros e grandes composições da MPB, acompanhada de uma banda que fará o publico cantar e dançar com um show animado e emocionante.

Dia 23/10, domingo, das 16h às 17h15

Tenda | Livre | Grátis

Para as Crianças

Farra dos Bichos

Com Flor de Crejoá

A farra é comandada por Margarida e Finho que invadem o palco junto de seus amigos batutas que são parceiros de vários carnavais, ou seja, a confusão é garantida! O repertório traz músicas autorais e também de grandes compositores, entre eles, Vinicius de Moraes, Zeca Baleiro, Moraes Moreira e Jackson do Pandeiro. O Grupo Flor de Crejoá nasceu início de 2018 e é composto pelos artistas Gabriel Ivanoff e Rita Gutt que antes de fundar o Grupo já trabalhavam juntos em outras Cias Teatrais desde 2013. Os trabalhos são dedicados a todas as pessoas que apreciam música, teatro e poesia.

Dia 22/10, sábado, das 16h às 16h50

Tenda | Livre | Grátis – Sem retirada de ingressos

Ser Bebê é Natural

Vivência com Ana Carol Thomé

Com ambiente planejado, e propostas simples de exploração livre vamos oferecer aos bebês um momento para brincarem com a natureza junto de suas famílias. Guiados pelos olhares e gestos dos pequenos vamos acompanhá-los neste momento de descoberta pelo ambiente natural, observando suas percepções e sensibilizando nosso olhar. PUBLICO ALVO: Crianças e suas famílias. É importante que todas as crianças estejam acompanhadas por um responsável durante a ação. Com Ana Carol Thomé.

Dia 23/10, domingo, das 10h às 12h

Centro de Educação Ambiental – CEA | Livre | Grátis

Histórias para navegar: mediação de leitura

Com Andrea Lopes, Janaina Brizolla e Thamata Barbosa

O Projeto Histórias para Navegar transforma pequenos espaços em um oceano de imagens e palavras. Um barco-livro navega à procura de pequenos ouvintes e leitores, sendo conduzido por duas mediadoras de leitura incentivando a leitura de forma lúdica e prazerosa.

Até 29/10, sábados e domingos, das 10h às 12h30

Alameda Arborizada| Livre | Grátis

Capuêra Angola Pequena, filha da natureza – Oficina para crianças

Com Coletivo Quebrando a Cabaça Espalhando Sementes

Essa atividade é um convite ao brincar através da capuêra que é música, dança e movimento. O objetivo é acessar toda arte enraizada pela ancestralidade, exercitando a consciência rítmica, espacial e cinestésica, trabalhando ações afirmativas que contribuam para o desenvolvimento das relações interpessoais, a partir de conteúdos que despertem a consciência corporal, o respeito ao “eu” e ao “outro”, o reconhecimento e respeito a diversidade e principalmente o trabalho coletivo. No último encontro haverá a construção de um berimbau de lata.

Dias 22 e 23/10, sábado e domingo, das 14h às 15h30

Galpão Multiuso| Grátis

Para as Juventudes

Experimentando a arte circense – Juventudes

com Michelli Repulho

Oficinas voltadas ao público jovem que serão convidados a experimentar modalidades circenses aéreas como tecido e lira e também de solo, como acrobacias e pirâmides.

Dia 19/10, quarta, das 19h30 às 21h

Livre | Grátis Senhas de acesso 30 minutos antes

Poesia Lambe Lambe

Oficina com Lucas Bandeira e Matheus Borges

Inscrições pelo site do Sesc Mogi

Oficina criativa para criação e confecção de lambe-lambes e cartazes poster-bombers. Unindo poesia e artes visuais, visa desenvolver diferentes capacidades técnicas, poéticas e criativas na composição de pôsteres e cartazes por meio de escritas pessoais, recortes e colagens.

Dias 22 e 23/10, sábado e domingo, das 13h às 16h

Espaço de Tecnologias e Artes – ETA

Não recomendado para menores de 14 anos – Inscrição – Grátis