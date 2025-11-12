Semana do Hip Hop Arujá celebra a cultura urbana com grandes nomes da cena

De 15 a 23 de novembro, Arujá será palco da Semana do Hip Hop Arujá, o maior evento gratuito de cultura Hip Hop do Alto Tietê. A programação reunirá artistas locais e nomes consagrados da cena, com apresentações que prometem celebrar a arte, a música e a expressão das ruas.

O evento contará com shows, batalhas de MCs, oficinas, rodas de conversa, graffiti, DJ sets e apresentações de dança, promovendo a valorização da cultura urbana e a inclusão social. Entre as atrações confirmadas estão Ndee Naldinho, Cris SNJ, Lakersepá, Ao Cubo, Realidade Cruel, Slim Rimografia, Sorry Drummer, Arnaldo Tifu, DJ Wjay, DJ MC Jack e Pepeu, entre outros artistas.

A Semana do Hip Hop Arujá é uma realização do Proac (Programa de Ação Cultural do Estado de São Paulo), por meio de projeto contemplado pelo DJ Wjay, e conta com o apoio da Secretaria de Cultura de Arujá.

Com entrada gratuita, o evento reforça o compromisso com o fomento à cultura e à arte popular, além de oferecer um espaço de visibilidade e fortalecimento para os talentos da região.