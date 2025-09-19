Semana da Maternidade Atípica será realizada em Mogi das Cruzes

Mogi das Cruzes recebe, entre os dias 22 e 28 de setembro, a Semana da Mãe MAIS – Maternidade Atípica com Resiliência. O evento, organizado pelo Instituto Resiliência Azul com apoio da Prefeitura de Mogi das Cruzes, terá como tema “Primavera Atípica: Florindo Vidas e Construindo Apoio”. A programação reunirá rodas de conversa, palestras, oficinas e atividades culturais voltadas para mães, pais e cuidadores de pessoas com deficiência, como o autismo. As atividades acontecerão na sede do Instituto Resiliência Azul, na rua Ipiranga, 83, Centro, a partir das 14h30.

A abertura está marcada para a segunda-feira (22), com o lançamento do movimento “Floresça Atipicamente em Comunidade”. Nos dias seguintes, a programação segue com rodas de conversa sobre saúde mental, orientação parental e direitos das famílias, além de oficinas de autocuidado, práticas de bem-estar e palestras com especialistas de diferentes áreas.

A semana também contará com ações voltadas ao empreendedorismo materno, bazares inclusivos, apresentações culturais e atividades artísticas para as crianças. O encerramento será no domingo (28), com o Resi-Nic, um piquenique inclusivo no Sesc Mogi das Cruzes, seguido da live “Papo de Mãe Atípica”, às 20h30, em que mães compartilharão suas histórias e reflexões sobre os aprendizados vividos.

O evento busca ampliar a rede de apoio e dar visibilidade a quem enfrenta diariamente os desafios da maternidade atípica, fortalecendo o cuidado e a inclusão em Mogi das Cruzes. A iniciativa está amparada pela Lei Municipal nº 7.954/23, que instituiu oficialmente a Semana da Maternidade Atípica no município, garantindo espaço para ações de conscientização e debates que promovem inclusão, equidade e empatia.

A escolha da terceira semana de setembro coincide com a chegada da primavera, simbolizando renascimento, esperança e florescimento — metáfora para a jornada de superação e resiliência vivida pelas mães atípicas. O nome “Mãe MAIS” foi escolhido para simbolizar a intensidade da vida de uma mãe atípica, marcada por desafios e superações diárias.

A abertura está marcada para segunda-feira (22), com o lançamento do movimento “Floresça Atipicamente em Comunidade”