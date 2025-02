Semae recomenda economia de água durante onda de calor

De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia, termômetros devem ultrapassar 30 graus nos próximos dias

A Climatempo, empresa de serviços de meteorologia, prevê uma nova onda de calor para várias partes do Brasil no período de 12 a 21 de fevereiro, incluindo todo o estado de São Paulo, com temperaturas entre 5 e 7 graus acima da média. Especificamente em Mogi das Cruzes, além do Climatempo, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também informa que os termômetros devem ultrapassar os 30 graus nos próximos dias. Neste cenário, o Semae reforça a necessidade de uso consciente e economia de água.

Com medidas simples, é possível fazer todas as tarefas do dia a dia com menos água e assim contribuir com o nível dos reservatórios e com o meio ambiente.

A autarquia lembra que o chuveiro é considerado um dos principais meios de desperdício. Durante o banho, desligá-lo enquanto se ensaboa o corpo pode representar uma redução de 80 litros de água consumida, dependendo do tempo de banho. Em um mês, são 2,4 mil litros de água (por pessoa) que deixam de ir desnecessariamente para o ralo.

Cinco minutos de torneira aberta na pia da cozinha, do banheiro ou no tanque consomem cerca de 50 litros (considerando uma vazão de 10 litros por minuto).

Outras recomendações são fechar a torneira ao escovar os dentes, fazer lavagens de roupas sempre com a máquina cheia (apenas quando tiver carga suficiente para completá-la) e evitar deixar a torneira pingando, além de identificar e reparar possíveis vazamentos internos.



Caixa d’água

O Semae reitera ainda a orientação para quem ainda não tem caixa d’água que providencie a instalação de um reservatório no imóvel, o que é fundamental para evitar transtornos durante os trabalhos de manutenção da rede ou outras intervenções que exigem a interrupção do abastecimento.

A reserva de 200 litros para cada morador é suficiente. Assim, uma casa com cinco pessoas deve ter uma caixa com capacidade para mil litros. Isso garante o abastecimento da residência por até 24 horas sem fornecimento de água pela rede.



DICAS PARA ECONOMIZAR ÁGUA:

• Tome banhos de, no máximo, 5 minutos, e feche o chuveiro enquanto se ensaboa;

• Feche a torneira enquanto escova os dentes (ou, melhor ainda, use um copo com água);

• Se utiliza máquina de lavar, faça isso com o equipamento cheio (apenas quando tiver carga suficiente para completá-lo)

• Feche a torneira ao ensaboar as louças;

• Evite utilizar a mangueira para lavagem de veículos. Opte pelo balde;

• Evite a mangueira para regar plantas. Use regador;

• Não use mangueira para limpeza de calçada. Utilize vassoura;

• Sempre que possível, reutilize água (a água que sai da máquina de lavar, por exemplo, pode ser usada para lavar quintal, banheiro, calçada etc.);

• Não utilize o vaso sanitário como lixeira;

• Identifique possíveis vazamentos internos e, se constatados, faça os devidos reparos.