Semae Mogi das Cruzes lança aplicativo para agilizar acesso aos serviços

O Serviço Municipal de Águas e Esgotos (Semae) de Mogi das Cruzes lançou um aplicativo para facilitar o acesso dos consumidores aos principais serviços da autarquia. Disponível para dispositivos Android e iOS, o recurso permite consultar faturas e histórico de consumo, emitir segunda via, acompanhar solicitações e relatar ocorrências, como vazamentos ou falta d’água.

Entre as funcionalidades estão a possibilidade de solicitar restituição de pagamento em duplicidade, pedir alteração de dados cadastrais e titularidade, além de acessar a página de notícias do site do Semae. Na opção “Segunda via”, o usuário pode escolher o mês de referência e optar pelo envio da conta por e-mail ou copiar o código de barras para pagamento pelo aplicativo bancário. O aplicativo já apresenta o ícone de pagamento via Pix, mas essa função ainda não está disponível.

Para utilizar, basta acessar a Play Store ou App Store, pesquisar por “Semae Mogi das Cruzes”, instalar e realizar o cadastro com os dados do titular da conta, e-mail e senha de acesso. Um guia prático com instruções também está disponível no arquivo “Saiba como baixar e usar o App do Semae Mogi das Cruzes”.

“Esta é mais uma opção de atendimento. Nosso objetivo é conectar os consumidores com nossos serviços de forma mais prática, diminuindo o uso de papel e a necessidade de buscar serviços presencialmente”, afirmou o diretor-geral do Semae, José Luiz Furtado.

Além do aplicativo, os consumidores também contam com a Agência Virtual, acessível pelo site (semae.sp.gov.br), na aba “Agência Virtual”, ou diretamente no endereço eletrônico (agenciavirtual.semae.sp.gov.br/consumidor).

Por meio dessas abas, é possível obter segunda via da conta, fazer simulação de consumo, solicitar carnês e emitir certidão negativa de débitos. Para acessar os serviços, será necessário realizar uma atualização cadastral que unificará os logins do aplicativo e da agência, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei 13.709/2018).

Antes, o login era feito apenas com o número do cadastro e CPF do consumidor. Agora, será preciso informar dados adicionais, como endereço e telefone, além de cadastrar e-mail e senha, que passam a ser obrigatórios para o acesso. Quem não possui e-mail ainda poderá emitir a segunda via da conta informando apenas o número de cadastro.

