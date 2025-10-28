Semae fará manutenção de bombas que abastecem região do Itapeti, amanhã (29)

O Semae informa que na próxima quarta-feira (29/10), das 8h às 16h, precisará interromper o bombeamento da Estação Elevatória de Água Itapeti para manutenção corretiva de válvulas e rede hidráulica. Embora a região seja atendida por reservatório, há previsão de desabastecimento ao longo do dia, afetando principalmente os imóveis que não têm caixa d’água nos bairros Jardim Aracy, Parque Itapeti e Vila Panorama.

A normalização do abastecimento será de forma gradativa, no decorrer da noite de quarta e da madrugada de quinta (30). A autarquia recomenda aos moradores utilizar com economia o volume armazenado em suas caixas d’água.

Para assegurar a qualidade da água captada e distribuída em Biritiba Ussu, o Semae suspenderá o funcionamento do poço que abastece o bairro para manutenção preventiva e limpeza. O serviço está previsto para começar às 9h desta terça-feira (28) e terminar às 22h de quarta (29).

A retomada do abastecimento será na sequência, com normalização gradativa no decorrer da madrugada e manhã de quinta (30).



Para mais informações, os consumidores podem entrar em contato diretamente com o Semae pelo telefone, no número 115 (atendimento de segunda a sexta, das 7h às 21h, e sábados, domingos e feriados, das 7h às 19h) ou pelo WhatsApp, no número (11) 95807-3381(atendimento de segunda a sexta, exceto feriados, das 8h às 17h).

