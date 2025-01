O Semae concluiu, na noite de sábado (11), a manutenção emergencial na tubulação do poço que abastece Biritiba Ussu. O reparo foi necessário para garantir o bom funcionamento da estrutura de captação e distribuição de água.

O sistema foi religado na sequência e o abastecimento no bairro segue normal. A autarquia esclarece que, mesmo com a paralisação do poço, o reservatório do bairro foi abastecido com caminhão-pipa para manter a distribuição de água e não interromper o serviço à população.