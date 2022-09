Sem incentivo, equipe do Schalke 17 desbrava a várzea de Mogi e região

Em meados de 2011, uma equipe ganhava destaque na várzea da cidade de Mogi das Cruzes, essa equipe era o “ENXEQUE”… O time montado por amigos passou por uma grande reformulação em 2017 e perdeu o seu até então “membro fundador” e foi aí que a história do SCHALKE 17 começou como me contou Michael Anderson (Mineiro):

“A maioria do elenco atual entrou em 2017 também, junto comigo… O antigo dono do time pediu o nome e então fizemos uma votação para escolher o novo nome… Schalke não tem nenhum por aqui e o 17 se deu pelo ano”.

Mineiro é um dos Administradores do time, além de jogador e capitão, ele conta com a ajuda do Jean, do Alexandre que passa os treinos e do Malcom que cuida do marketing e do design do time.

Sem nenhum tipo de patrocínio o Schalke, viabiliza todo tipo de estrutura, inscrições, uniformes com recurso próprio, mas se aparecer um patrocínio será muito bem vindo né, Mineiro? “Lógico, estamos em busca de um patrocínio, temos nossas redes sociais, e estamos inscritos em duas grandes competições já para esse fim de ano”.

Os próximos passos do Schalke 17 estão traçados, a busca por novos jogadores que reforcem o elenco para que assim venham os títulos. “Os jogadores geralmente vêm por indicação, e nós colocamos nos jogos, para treinar. Se conseguir uma rápida adaptação, tá no time!”

O Instagram deles é o @schalke017 e com certeza vocês ainda ouvirão muito esse nome!