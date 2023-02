Seletivas de ginástica rítmica e artística começam nesta sexta

Mogi das Cruzes receberá nesta sexta e sábado,24 e 25 de fevereiro, seletivas de ginástica rítmica e ginástica artística, respectivamente. As ações organizadas pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, serão realizadas no Parque da Cidade e no Centro de Ginástica Artística Prof. Adolfo Martini. As inscrições gratuitas podem ser realizadas de maneira online.

A seletiva de ginástica rítmica é destinada a atletas que nasceram até o ano de 2014. A peneira está dividida em dois horários, às 14h, para crianças de 9 a 12 anos de idade e às 16h, para os interessados com mais de 13 anos. A ação será realizada no Parque da Cidade, nesta sexta, dia 24.

O Centro de Ginástica Artística receberá, em 25 de fevereiro, a seletiva de ginástica artística para atletas do sexo masculino, nascidos entre 2012 e 2015, e para as esportistas do sexo feminino que nasceram de 2014 a 2017. As peneiras foram divididas por ano de nascimento e a partir das 8h30, pela categoria masculina, a ação será realizada com atletas que nasceram em 2012. Na sequência, às 9h30, é a vez dos nascidos em 2013. Às 10h30 a atividade é voltada para quem nasceu em 2014 e às 11h30 para os meninos do ano de 2015.

Já a seletiva de ginástica artística feminina também inicia às 8h30, em 25 de fevereiro, com atletas que nasceram em 2014, na Vila Industrial. Às 9h30, é o horário para as nascidas em 2015 e às 10h30 com as meninas do ano de 2016. Finalizando a ação, às 11h30, com as esportistas que nasceram em 2017.

O Parque da Cidade está localizado na rua Jardelina de Almeida Lopes, 451, no Parque Santana. Já o Centro de Ginástica Artística Prof. Adolfo Martini fica na rua Ana Maria Bernardes, 280, na Vila Industrial.