Segundo quarteirão da Voluntário Fernando Pinheiro Franco é liberado

O segundo quarteirão da avenida Voluntário Fernando Pinheiro Franco foi liberado para o tráfego na manhã desta segunda-feira (22). Assim, o trecho que vem desde a rua Deodato Wertheimer até a rua Princesa Isabel de Bragança já pode ser acessado por veículos. Nestas duas quadras, a recuperação da base foi executada e a pré-capa asfáltica foi implantada, o que permite manter a circulação de carros. A avenida é uma das vias da cidade beneficiadas pelo Programa Nova Mogi de Recuperação Asfáltica.

Por se tratar de um serviço mais complexo na Voluntário Pinheiro Franco, é preciso fazer a escavação e recuperação da base antes de implantar a nova camada asfáltica. Assim, a execução das obras é feita por trechos, com interdições para tráfego em todas as faixas de rolamento nos quarteirões em obras, com cruzamentos livres. Conforme cada quarteirão estiver em condições de tráfego, será liberado sequencialmente.

“Sabemos que esta obra traz impactos à área central e por isso vamos liberando a circulação dos veículos sempre que possível, conforme os trabalhos avançam”, explica o secretário de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira. “Estamos trabalhando de forma preventiva, para não comprometer a segurança e a fluidez do tráfego no futuro – o solo sob a Voluntário precisa de correção porque os estudos de deflexão apontam deformações ao longo da avenida”, completa.

No terceiro e quarto quarteirões, entre as ruas Princesa Isabel de Bragança e Sebastião Furlan, a escavação e a preparação de solo já foram concluídas – a estrutura da base do solo, com camadas de brita e cimento, está no período de “cura” (secagem). Por conta deste avanço, a mão da rua Major Silvio Miranda fica invertida, até a rua Francisco Franco – todo o trecho está sinalizado.

A Dr. Deodato Wertheimer, entre a Ipiranga e a avenida Voluntário Pinheiro Franco, também foi liberada. Nesta via a recuperação asfáltica foi rápida porque era preciso fazer apenas o recapeamento. “Optamos por adiantar a manutenção neste trecho da Deodato para aproveitar as obras na Voluntário Pinheiro Franco – assim, não precisaremos voltar a interditar a via em abril, data original do cronograma”, finaliza Silveira.