Seguindo os passos de sua família, Leo Torelli tem sua mais nova conquista no tênis

O atleta do Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), Leo Haumholter Pereira Rodrigues Torelli, conquistou o título da Copa Futuro Kids G3 da Federação Paulista de Tênis, na categoria 8 anos Masculino Simples. O torneio aconteceu entre os dias 7 e 9 de novembro, sediado na Academia Taubaté de Tennis Profissional (ATTP), com a estreia do Leo nas competições oficiais da Federação.

Leo é filho de Cláudio Roberto P. de Souza, conhecido como Claudinho, professor de tênis do CCMC, e começou a prática esportiva nas quadras do clube, porém o seu contato com esse esporte vem desde antes de seu nascimento. Sua mãe, Tatiana, jogou tênis até o oitavo mês de gestação, e desde esse momento, o filho acompanha o cotidiano da modalidade com os pais, seguindo seus passos.

De acordo com Claudinho, o CCMC foi um dos primeiros espaços do município a oferecer aulas e infraestrutura para a prática do esporte, que vem seguindo com papel importante na formação de crianças e adolescentes. O professor comenta que foi no Clube de Campo que se aprimorou no tênis e que foi onde conseguiu construir uma carreira dentro dessa modalidade, “Agora, ver meu filho começar aqui e disputar seu primeiro torneio federado é uma grande satisfação”.

Para o diretor de esportes, Rodrigo Lazzuri, a vitória de Leo reforça o papel do clube como um lugar de incentivo à formação esportiva e ao prosseguimento de histórias que se consolidam dentro e fora das quadras: “O resultado do Leo é motivo de orgulho para todos nós. Representa o comprometimento das famílias, dos professores e da equipe esportiva em formar atletas desde as categorias de base, além de reforçar a nossa tradição como referência na formação esportiva”.

Também, além do tênis, existem outras categorias de base do CCMC que comemoraram o resultado da equipe de basquete sub- 13, a qual conquistou a Série Prata do Campeonato SindiClube de Basquete 2025, estando sob o comando do professor Guilherme Filipin. O time teve sua vitória contra o Clube Sírio Libanês por 38 a 26.

À esquerda, Claudinho, pai e professor, e à direita, Leo, aluno e filho