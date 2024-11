Secretaria Municipal de Saúde de Suzano implementa novo protocolo para arboviroses

Novo protocolo visa melhorar o acompanhamento de pacientes na rede municipal





A Secretaria Municipal de Saúde de Suzano lançou um novo protocolo de cuidado para pacientes com arboviroses, incluindo dengue, zika, chikungunya, oropouche e febre amarela. A medida visa melhorar o acompanhamento de casos leves, moderados e graves, especialmente a partir do quinto dia de sintomas.

Pacientes com sintomas leves devem retornar aos postos de saúde para reavaliação. Casos moderados e graves são direcionados à Rede de Urgência e Emergência (RUE) e podem ser encaminhados para hospitais de referência via Sistema Informatizado de Regulação do Estado de São Paulo (Siresp).

O protocolo, orientado pelo Ministério da Saúde, classifica os pacientes em quatro grupos de risco, com base nos sintomas apresentados. O grupo A, sem sinais de alarme, é acompanhado nos postos de saúde. Os grupos B, C e D, que incluem sintomas como sangramento, dor abdominal intensa e sinais de choque, recebem cuidados na RUE.

O secretário Diego Ferreira ressaltou que a pasta já tem se precavido para ter um controle rígido dos casos. “Começamos a registrar o aumento do índice pluviométrico nas últimas semanas, o que provoca maior circulação dos transmissores dessas doenças. Por isso, queremos reforçar nossa rede de cuidado, com procedimentos específicos e um acompanhamento dos casos suspeitos, para zelar pela saúde da nossa população”, destacou.

Crédito das fotos: Glaucia Paulino/Secop Suzano

Profissionais da saúde realizam atendimento a pacientes com sintomas de arboviroses