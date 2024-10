Secretaria Municipal de Assistência Social realiza novas edições do programa Cadastro Único

Mutirões do Cadastro Único atualizam dados e oferecem orientações sobre benefícios sociais

Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, promoverá, na sexta-feira e sábado (18 e 19 de outubro), mais duas edições do programa Cadastro Único no seu Bairro. Os mutirões ocorrerão na Chácara Guanabara na sexta-feira e na Vila Brasileira no sábado. O objetivo dessas forças-tarefa é atualizar o cadastro das pessoas inscritas no CadÚnico e oferecer orientações sobre programas, benefícios e serviços, como a Carteira do Idoso e o ID Jovem.

Na sexta-feira, o mutirão será realizado na Escola Municipal Professora Cenira Araújo Pereira, localizada na Chácara Guanabara. No sábado, a ação acontecerá na Escola Municipal Professora Doracy Baptista de Campos Pereira, na Vila Brasileira. Ambos os eventos ocorrerão das 9h às 16h. É essencial que os participantes levem documentação pessoal, tanto do titular do cadastro quanto de todos os moradores da residência.

O programa Cadastro Único no seu Bairro já foi levado a diversos outros bairros, incluindo Conjunto Santo Ângelo, Jardim Piatã, Mogilar, Botujuru, César de Souza, Vila Nova Aparecida, Chácara Santo Ângelo, Biritiba Ussu, Jardim Margarida, Conjunto Jefferson da Silva, Residencial Novo Horizonte e o distrito de Jundiapeba.

O objetivo principal é aproximar a população de serviços essenciais, atualizar e requalificar o Cadastro Único, garantindo que os segmentos mais vulneráveis da população tenham acesso aos programas sociais. Vale lembrar que o Cadastro Único é autodeclaratório, sendo responsabilidade das famílias fornecer as informações, enquanto o município assegura a qualidade da coleta de dados.

Edição orienta população para benefícios sociais