Secretaria de Esportes realiza doação de 160 quilos de alimentos ao Fundo Social

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Suzano realizou, na manhã da terça-feira (27), a doação de 160 quilos de alimentos ao Fundo Social de Solidariedade suzanense, arrecadados durante o evento Suzan Stars, promovido nos dias 17 e 18 de janeiro no Complexo Poliesportivo Dr. Paulo Portela. A entrega ocorreu em frente ao Cineteatro Wilma Bentivegna, no Centro, e contou com a presença do secretário responsável pela pasta, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; do diretor de Esportes, Nilton Moraes; e do assessor, Miquéias Rodrigues.

A ação marca o início da campanha anual de arrecadação e doação de alimentos da Secretaria de Esportes e Lazer, que para 2026 tem como meta conquistar ao menos sete toneladas de donativos nos eventos que serão realizados ao longo do ano. Os alimentos serão destinados exclusivamente às famílias em situação de vulnerabilidade social acompanhadas pelo Fundo Social.

Nardinho destacou a importância de unir o esporte às ações solidárias e o envolvimento do público nos eventos promovidos pela pasta. “O esporte também é uma ferramenta de transformação social e essas ações mostram que podemos ir além das quadras e ajudar quem mais precisa. Fico muito feliz com essa iniciativa e vamos fazer muitas outras ao longo deste ano”, declarou o chefe da pasta de Esportes e Lazer.

A primeira-dama e presidente do Fundo Social, Déborah Raffoul Ishi, enfatizou a relevância da parceria com a Secretaria de Esportes para ampliar o alcance das doações e fortalecer o atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade acompanhadas pelo órgão. “Essa união de esforços faz com que os alimentos cheguem a quem realmente precisa, com organização e responsabilidade. Agradeço ao Nardinho pelo esforço de todos”, afirmou.

Crédito das fotos: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

Mantimentos serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social