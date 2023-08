Secretaria de Educação promove palestra online sobre relação entre pais e filhos 

Nesta quarta-feira (09/08) a Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, por meio do Departamento de Educação Especial e Inclusiva com apoio do Departamento Pedagógico, realizará uma palestra online, às 18 horas, para pais e responsáveis da rede municipal de ensino. A live faz parte do programa “Semeando Afetividade” e será transmitida pelo canal do YouTube da Secretaria no link https://www.youtube.com/watch?v=7F3cahUYpXw

Com o tema “Relação entre Pais e Filhos”, a palestra terá início com a diretora interina do departamento, Gislaine Reis, e será ministrada pela psicóloga educacional, Katya Barbosa, ambas do Departamento de Educação Especial e Inclusiva . A live irá destacar como um bom relacionamento pode contribuir para uma base segura de desenvolvimento da criança, principalmente, de sua saúde emocional. O diálogo constante e a participação na vida dos filhos favorecem a qualidade deste relacionamento.

Este é o terceiro encontro do ciclo de lives do programa “Semeando Afetividade”. As próximas lives estão programadas para os dias 13 de setembro, 4 de outubro e 8 de novembro. Todas as palestras têm como objetivo abordar assuntos relacionados à afetividade, acolhimento e demais temas que tenham ligação à saúde mental e ao ambiente escolar.

Grupos de orientação

Além das lives, a equipe do Departamento também promove encontros de Grupos de Orientações às Famílias. Realizado desde 2018, um deles é destinado aos pais e familiares que aguardam o atendimento dos filhos na sede do departamento. Serão oito encontros temáticos neste semestre, sendo que o primeiro foi realizado nesta segunda-feira (07/08) sobre o mesmo tema da live para a rede municipal.

Nesta terça-feira (08/08) começará o grupo destinado às famílias de alunos que possuem profissional de apoio na escola. A partir de uma inscrição aberta após a live realizada em maio, foram formados dois grupos online e um presencial. “O grupo tem essa proposta de acolhimento e de escuta das famílias, mas também de orientações relacionadas ao fortalecimento dos vínculos familiares e a relação família-escola”, disse Katya Barbosa.