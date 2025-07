Secretaria de Cultura de Suzano abre inscrições para oficina gratuita de fotografia

Aulas começam em agosto no Centro Cultural Moriconi

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano abre na terça-feira (1º) as inscrições para a oficina gratuita de fotografia. A iniciativa ocorre através do Programa de Formação Artística (Profart) e oferece 90 vagas para moradores com 12 anos ou mais.

As aulas estão previstas para começar no dia 7 de agosto e serão realizadas no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, localizado na rua Benjamin Constant, 682, no Centro da cidade.

Os interessados poderão escolher o horário desejado para realizar suas aulas, tendo opções na parte da tarde, às 15 e às 17 horas, e no período noturno, às 19 horas. Serão três turmas de 30 alunos cada. As aulas serão ministradas pelo arte-educador e fotógrafo William Ferro, com foco em técnicas voltadas à fotografia da natureza, além de atividades que contribuem para o desenvolvimento artístico individual.

As inscrições devem ser feitas presencialmente no Casarão das Artes (rua 27 de Outubro, 271, Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30. Para efetuar a matrícula, é necessário apresentar cópias do documento de identidade com foto e do comprovante de residência.

No caso de menores de idade, é obrigatória a presença de um responsável legal no momento da inscrição, que também deverá apresentar um documento de identificação.

“O objetivo das oficinas do Profart é oferecer uma oportunidade para os munícipes expandirem e adquirirem novas habilidades. Por isso, todos os anos diferentes cursos são lançados, para que diferentes linguagens artísticas possam ser atendidas”, destacou o secretário José Luiz Spitti.

De acordo com a Secretaria de Cultura, as vagas serão preenchidas por ordem de chegada.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4746-4414.

