Secretaria da Saúde participa de prestação de contas na Câmara Municipal

O legislativo mogiano recebeu, no último dia 28, o secretário municipal de Saúde, William Harada, e sua equipe técnica para prestar contas das verbas destinadas à pasta nos primeiros quatro meses de 2024. A audiência foi comandada pela presidente da Comissão Permanente de Saúde, Zoonoses e Bem-estar Animal, Malu Fernandes (PL), e contou com a presença dos vereadores Zé Luiz (PL) e Inês Paz (PSOL).

Em sua explanação, Harada mostrou dados que indicaram que, no primeiro quadrimestre do ano, a Secretaria de Saúde já empenhou R$227,5 milhões. O valor orçado pela pasta para o ano de 2024 é de R$ 483,2 milhões. Em assistência farmacêutica, foram empenhados R$ 2,6 milhões entre janeiro e abril deste ano, 24% do valor foi, no entanto, empenhado por força de ordem judicial para aquisição de medicamentos.

O secretário, também, falou sobre os contratos que a Prefeitura possui com Organizações Sociais (OSs), para gestão de equipamentos de saúde no município. Os dados do primeiro quadrimestre do ano apontam os seguintes repasses: R$ 16,8 milhões para o CEJAM, responsável pela Única Jundiapeba e pela USF LACEM e UBS Alto do Ipiranga; R$ 35,8 milhões para a Fundação ABC, responsável pelo Hospital Municipal de Mogi das Cruzes, Upa do Rodeiro, UBS do Jardim Universo e Vagalume (até 29/02/2024); R$ 6,0 milhões para o INTS, responsável pela UPA do Jardim Oropó; R$ 4,2 milhões ao Instituto Alpha, responsável pelo Vagalume (a partir de 01/03/2024); R$ 8,2 milhões à Irmandade de Santa Casa de São Bernardo do Campo, responsável pelo CAPS AD e UPA Jundiapeba; R$ 10,7 milhões ao Beneficência Hospitalar Cesário Lange, responsável pela USF (05) e programa Mãe Mogiana; R$ 8,9 milhões à Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, responsável pelo Pronto Socorro Municipal (convênio).

Dentro do Departamento de Rede Básica de Saúde do município, no primeiro quadrimestre de 2024, foram feitos 66.700 atendimentos em clínica médica, 29.818 atendimentos de ginecologia obstetrícia, 23.658 atendimentos na pediatria e 22.989 consultas de enfermagem. Também foram agendados, no mesmo período, 86.483 coletas laboratoriais, 8.698 coletas de Papanicolau e 577.443 exames laboratoriais. Além disso, foram ofertados 12.152 Raios X.

A secretária adjunta da Secretaria de Saúde, Rosângela Cunha, mostrou alguns dados do Departamento de Vigilância em Saúde. Em relação aos casos de dengue, Mogi das Cruzes aparece com uma taxa de quase quatro mil casos confirmados por 100 mil habitantes, sexto maior índice na região do Alto Tietê. No período, foram 21.943 notificações, com 5.019 casos positivos da doença. “Estamos melhores, em relação a alguns municípios, falando de óbitos, pois apesar de termos muitos casos de dengue, existem muitos municípios que possuem número de óbitos maior”, ressaltou.

A vereadora Inês Paz perguntou em quais Unidades foram contratados mais médicos e se esses médicos serão mantidos pela Secretaria. Rosângela respondeu que todas as unidades de saúde estão com médicos. A secretária adjunta também afirmou que chegaram seis médicos do Programa Mais Médicos e que a expectativa é que a cidade receba mais.

O vereador Zé Luiz elogiou a equipe da Secretaria de Saúde e perguntou se existe alguma preocupação em relação às faltas nas consultas agendadas e se existe alguma ação de conscientização sobre a importância de buscar o serviço de saúde adequado e de não faltar nas consultas.

William Harada informou que haverá uma troca de sistema de gestão da Secretaria de Saúde, prevista para o próximo mês. Segundo o secretário, o novo sistema vai modernizar a gestão, fortalecendo os avisos das consultas por meio de mensagens de WhatsApp e ligações telefônicas.

Por fim, Malu Fernandes perguntou se haverá renovação no convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Mogi das Cruzes, que faz a gestão do Pronto Socorro da cidade. O secretário de Saúde respondeu que o convênio será prorrogado por mais seis meses. “É um convênio que é importante ser periodicamente analisado. Renovou-se o convênio nos mesmos moldes”, concluiu Harada.

A pasta mostrou todos os repasses da Saúde para o primeiro quadrimestre