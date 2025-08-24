Sebrae-SP Alto Tietê promove evento para público 60+ em Mogi das Cruzes

A economia prateada, que reúne empreendedores mais maduros, tem ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Entre 2023 e 2024, os empreendedores com idades entre 55 e 64 anos foram os líderes na criação de novos negócios no país, com um salto de 77% na abertura de empresas, segundo a pesquisa Global Entrepreneurship Monitor (GEM) 2024.

De olho nesse movimento, o Sebrae-SP Alto Tietê vai promover, no dia 3 de setembro (quarta-feira), das 9h às 13h, o evento “Empreender não tem idade”, em Mogi das Cruzes. A iniciativa é voltada para o público 60+ e busca apoiar tanto quem já empreende quanto quem deseja abrir seu próprio negócio.

O encontro vai oferecer oficinas, orientações e espaços de networking, criando um ambiente favorável à troca de experiências. A participação é gratuita, e as inscrições podem ser feitas pelo formulário online (https://forms.office.com/r/fvccwV6RS5).

De acordo com o estudo GEM 2024, no Brasil, os empreendedores mais maduros abriram três vezes mais novos negócios do que pessoas na faixa de 35 a 44 anos. Na região do Alto Tietê, cerca de 6,4% dos Microempreendedores Individuais (MEIs) têm 60 anos ou mais, o que representa aproximadamente 9,3 mil negócios ativos.

Segundo Álamo Santos, analista de negócios do Sebrae-SP, a economia prateada tem um grande potencial de expansão na região. “Uma das principais características dos empreendedores maduros é que sua experiência de vida influencia diretamente seu comportamento empreendedor. Eles têm um olhar diferenciado e tomam decisões mais assertivas com base em sua trajetória pessoal”, explica.

O evento será realizado no Escritório Regional do Alto Tietê, localizado na avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (11) 4723-4510.

Iniciativa destaca o crescimento da economia prateada