Sebrae-SP Alto Tietê lança projeto Fature+ para negócios de saúde, beleza e bem-estar

Desenvolvido para atuar no aprimoramento da gestão, finanças, marketing, vendas, experiência do cliente e crescimento dos negócios, o Sebrae-SP Alto Tietê promove, de forma inédita na região, o projeto Fature+: Negócios de Saúde, Beleza e Bem-Estar. O evento gratuito é voltado para empreendedores de todas as atividades atendidas pelo segmento. O lançamento da ação será realizado na segunda-feira (23), às 14 horas, no escritório regional do Sebrae-SP Alto Tietê.

O objetivo do projeto é aumentar o faturamento, profissionalizar a gestão e acelerar a digitalização dos pequenos negócios da região. Para participar do lançamento do Fature+, é necessário realizar inscrição gratuita no link (https://agenda.sebraesp.com.br/). Somente o mercado de beleza no Alto Tietê reúne mais de 10,7 mil pequenos negócios, incluindo Microempreendedores Individuais (MEIs), Microempresas (MEs) e Empresas de Pequeno Porte (EPPs), o que evidencia o grande potencial e as oportunidades de crescimento do setor.

O programa é destinado a negócios como salões de beleza, barbearias, estúdios de estética, academias, estúdios de pilates, personal trainers, massoterapeutas, profissionais de terapias integrativas e nutrição.

O Fature+ atuará em quatro grandes eixos: Gestão e Finanças, com foco em custos, formação de preços, controle financeiro e planejamento de metas; Marketing e Vendas, priorizando posicionamento de marca, marketing digital local, uso estratégico do Instagram, WhatsApp e Google, além de produção de conteúdo e prova social; Experiência do Cliente, trabalhando jornada do cliente, fidelização, recorrência e atendimento humanizado; e Crescimento e Diferenciação, estimulando pacotes integrados, especialização por nicho e parcerias locais.

O gestor regional de Beleza, Saúde e Bem-Estar do Sebrae-SP no Alto Tietê, Kurth Tonn, destaca que a iniciativa busca aperfeiçoar a gestão e ampliar a presença digital dos empreendedores: “O Fature+ atua diretamente no aumento do faturamento e dos resultados. A digitalização fortalece os canais de venda e relacionamento, criando uma base sustentável para o crescimento dos negócios”, afirma.

O Escritório Regional do Sebrae-SP Alto Tietê está localizado na avenida Francisco Ferreira Lopes, nº 345, Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato pelo telefone (11) 4723-4510, opção 2.

