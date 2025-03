Sebrae oferece três cursos de MBA no polo de Mogi das Cruzes

Para quem quer continuar a estudar, mas não tem tempo de ir a uma faculdade presencial, a Faculdade Sebrae, que possui polo em Mogi das Cruzes, local onde se encontra o escritório regional do Sebrae Alto Tietê, conta com três cursos de MBA que estão com inscrições abertas para o primeiro semestre de 2025. As formações são no formato a distância (EaD) com carga horária de 360 horas e duração de 12 meses.

Os MBAs ofertados pela Faculdade Sebrae são: Gestão de Negócios, com inscrições abertas até o dia 31 de março; Educação Empreendedora 5.0 e Gestão Pública Empreendedora com previsão de início para maio.

Os interessando em se escreverem para os cursos, deve acessar o link (https://faculdadesebrae.com.br/mba/) e selecionar o polo Alto Tietê. No espaço é possível descobrir os detalhes da formação, incluindo os módulos e temas que serão abordados ao longo da capacitação, e o investimento.

Os cursos contam com nota máxima do Ministério da Educação e do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Enade). Além de oferecer capacitação de qualidade, os MBAs proporcionam network e acesso a especialistas do Sebrae. Eles são voltados para os profissionais que possuem Ensino Superior completo que estão em busca de aprimoramento e qualificação profissional para se destacarem em sua área de atuação.

O escritório regional do Sebrae Alto Tietê fica na avenida Francisco Ferreira Lopes, 345, Vila Lavínia, Mogi das Cruzes. O telefone para contato é 4723-4510.

