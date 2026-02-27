“Saúde Itinerante” realiza 378 atendimentos em ação especial na Fazenda Aya

Iniciativa levou consultas, exames, vacinação e serviços de prevenção

A Secretaria de Saúde de Suzano promoveu 378 atendimentos durante mais uma edição do programa “Saúde Itinerante”, realizada no último sábado (21) na Escola Municipal Professora Nizilda Alves Godoy, no bairro Fazenda Aya. A mobilização transformou a unidade em um ponto estratégico de assistência, garantindo acesso facilitado a diversos serviços essenciais.

Ao longo do dia, foram registradas 104 consultas médicas e 12 de enfermagem, além de 28 avaliações odontológicas. Entre os serviços mais procurados estiveram a aferição de pressão arterial e o teste de glicemia capilar (dextro), ambos com 64 atendimentos, reforçando o cuidado preventivo e o acompanhamento de doenças crônicas como hipertensão e diabetes.

A ação também contabilizou 52 atendimentos de auriculoterapia, prática integrativa que auxilia no controle de dores e ansiedade, além de 22 solicitações de exames laboratoriais, com oito coletas realizadas no próprio local. A estrutura montada ainda garantiu a aplicação de dez doses de vacina e a realização de 12 testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). Duas palestras de educação em saúde complementaram as atividades, ampliando a orientação preventiva à população.

Com foco em atender públicos de diferentes faixas etárias – incluindo saúde da mulher, do homem, da criança e do idoso -, a iniciativa buscou aproximar os serviços da comunidade, especialmente de moradores de regiões mais afastadas da área central, reduzindo barreiras como deslocamento e tempo de espera nas unidades fixas.

O prefeito Pedro Ishi destacou o impacto direto da mobilização na vida dos moradores. “O resultado desta edição mostra que estamos avançando na missão de levar a saúde cada vez mais perto das pessoas. Foram 378 atendimentos realizados com acolhimento, organização e qualidade, garantindo consultas, exames, vacinação e ações preventivas em um único espaço. O projeto ‘Saúde Itinerante’ fortalece a atenção básica e reafirma nosso compromisso com uma saúde mais acessível, humanizada e eficiente para toda a população”, afirmou.

Ação beneficiou moradores da região e bairros do entorno