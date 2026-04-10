Saúde de Itaquá promove ações em alusão ao Abril Azul

A Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio da Secretaria de Saúde, preparou uma programação especial em alusão ao Abril Azul, mês de conscientização sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA). Ao longo do mês, serão realizadas palestras, rodas de conversa, orientações e atividades em Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município.

A iniciativa tem como objetivo ampliar o trabalho de orientação e acolhimento às famílias de pessoas com autismo, levando informação sobre os serviços ofertados pela rede municipal, fortalecendo o acesso aos atendimentos e contribuindo para a garantia de direitos desse público.

“As políticas públicas precisam chegar até as famílias. Esse é um momento importante para reforçarmos a inclusão e, com o cuidado humanizado, garantir que as pessoas com autismo e seus responsáveis tenham acesso aos serviços e ao suporte necessário”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

As ações terão início nesta sexta-feira (10), às 10h, com palestra e atividades na USF Nicea/Louzada (rua Diamante, 181). Já no dia 16 de abril, às 11h, será realizada uma palestra na UBS Recanto Mônica (rua Mombuca, 176). A programação continua no dia 17, às 14h, com orientações sobre o tema na USF Miray (rua Maringá, 865).

No dia 22, às 11h, a UBS Maragogipe (rua Paulistania, 95) recebe uma roda de conversa. Encerrando o cronograma, no dia 23, às 8h, haverá palestra na UBS Monte Belo (rua Arujá, 25), e, às 9h, uma roda de conversa na UBS Jardim do Carmo (rua Jaú, 26).

“Nosso objetivo é garantir que as famílias tenham acesso à informação e se sintam acolhidas. Esse trabalho de orientação é fundamental para fortalecer o cuidado e promover mais inclusão”, finalizou o secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha.

Fotos: Aline Sabino

Prefeitura de Itaquaquecetuba promove ações do “Abril Azul” nas unidades de saúde para ampliar a conscientização sobre o autismo.