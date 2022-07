Saúde abre novos agendamentos de vacinação contra Covid-19 na quinta-feira

A Secretaria Municipal de Saúde abre nesta quinta-feira (07/07), às 9 horas, novas vagas para agendamento online da vacinação contra a Covid-19 para a próxima semana (de 11 a 15 de julho). Os interessados devem acessar o www.cliquevacina.com.br .

Para idosos com 60 anos ou mais (1ª, 2ª, 3ª ou 4ª dose), gestantes e puérperas (1ª, 2ª ou 3ª dose), a vacina contra a Covid-19 continua sendo aplicada sem necessidade de agendamento. Os interessado devem procurar uma unidade de saúde de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Com o encerramento da vacinação nos drives do Pró-Hiper, a aplicação de doses contra a Gripe estão disponíveis exclusivamente nos Postos de Saúde e unidades do Estratégia Saúde da Família (ESF). A vacina contra a Gripe está liberada para qualquer pessoa interessada (a partir de 6 meses de idade) e ocorre sem necessidade de agendamento.

Quem tiver alguma dúvida sobre a vacinação ou dificuldade para efetuar o agendamento pode entrar em contato com o SIS pelo telefone 160.