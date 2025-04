SAT de Guararema disponibiliza mais de 90 vagas de emprego

Web app da Prefeitura de Guararema tem mais de 90 oportunidades para ingresso ou recolocação no mercado de trabalho em todos os setores

Com destaque para cargos como engenheiro eletrônico de projetos, oficial de cozinha, ajudante de carga e descarga de mercadorias e soldador, o Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT) da Prefeitura de Guararema tem, nesta semana, mais de 90 vagas de emprego disponíveis. Todas as oportunidades podem ser acessadas de maneira fácil e rápida em sat.guararema.sp.gov.br.

Também são destaques as posições de ajudante de serralheiro, caseiro casal, entregador de gás (ajudante de caminhão) e estoquista. Isso sem contar outras inúmeras ofertas de trabalho voltadas aos mais variados perfis profissionais.

Há vagas para quem busca o primeiro emprego, como repositor em supermercados, garçom, frentista e estágio em Educação Física, Administração e Direito, como para quem procura recolocação no mercado, seja no setor de serviços, no comércio ou na indústria.

Todas as oportunidades contam com inscrição gratuita, online e facilitada pelo web app do SAT Empregos (sat.guararema.sp.gov.br). O acesso é rápido e sem necessidade de download, tanto via computador como em celulares com sistema Android / iOS.

Na plataforma, além de criação de currículo e inscrição nas vagas, é possível ver requisitos mínimos e ainda outros detalhes. Com um clique, o interessado acessa o nível de escolaridade e experiência exigidos, local de atuação, funções a serem desempenhadas e outros detalhes.

Em caso de dúvidas é possível acessar um “tutorial para candidatos” disponível em guararema.sp.gov.br/cidadao/emprego-e-desenvolvimento-economico/sat. Além disso o Serviço de Atendimento ao Trabalhador (SAT) também atende presencialmente, ao número 127 da rua 19 de Setembro, no Centro de Guararema, de segunda a sexta-feira das 8 às 12 e das 13 às 17 horas. Os candidatos podem, ainda, solicitar atendimento via WhatsApp (11) 95630-0728 ou telefones (11) 4693-1717 e (11) 4693-1432.

