Saspe abre 20 vagas para curso sobre projetos de obras civis

Inscrições começam nesta segunda-feira (15/09), às 8 horas, na sede do órgão; aulas ocorrerão entre 30 de setembro e 9 de dezembro, às terças e quintas-feiras

O Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe) da Prefeitura de Suzano inicia nesta segunda-feira (15/09), a partir das 8 horas, as inscrições para o curso “Leitura e Interpretação de Desenhos e Projetos de Obras Civis”, que disponibilizará 20 vagas para munícipes maiores de idade e com ensino fundamental completo. Os interessados devem comparecer à sede do órgão municipal (rua General Francisco Glicério, 1.334 – Centro) portando documento de identidade e comprovante de residência.

A formação será desenvolvida em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) ao longo de 20 encontros, que acontecerão entre os dias 30 de setembro e 9 de dezembro, sempre às terças e quintas-feiras, das 13 às 17 horas, totalizando 80 horas de conteúdo.

O curso pretende garantir um melhor entendimento das representações gráficas relacionadas às diversas etapas de uma construção, desenvolvendo competências relativas à leitura e interpretação de desenhos e projetos utilizados nos canteiros de obras. Assim, o aprendizado dará mais condições para que o trabalho possa ser executado de acordo com o planejado e em conformidade com as normas e procedimentos técnicos, de saúde e de segurança, considerando também as práticas sustentáveis.

A diretora do Saspe, Beatriz Leite, afirmou que o curso se alinha às necessidades da área da construção civil. “Estamos atentos às exigências do mercado de trabalho para que possamos oferecer aos munícipes os conteúdos que são necessários para este perfil profissional. A qualificação garante ainda mais preparo para que os profissionais possam atuar de forma técnica e segura nos canteiros”, declarou a diretora.

Crédito: Mauricio Sordilli/Secop Suzano

As aulas ocorrerão entre 30 de setembro e 9 de dezembro