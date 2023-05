Sarau marca lançamento de antologia de poesias

Na próxima terça, dia 9, o encontro do Coletivo Di’versos, que acontece sempre na segunda terça-feira de cada mês, no Casarão do Carmo, em Mogi, terá uma atividade diferente. Nesse dia, a partir das 19h, será realizado um sarau para marcar o lançamento da Antologia Poesias de Gaveta.

Com organização das escritoras Margarete Brito e Sheila Ferreira, o livro é da Kuno Editorial, tem o prefácio escrito pelo premiado escritor Luiz Eudes e conta com mais 24 autores. Além de vários escritores de Mogi e região, há textos de autores de vários Estados do Brasil. O lançamento ocorre no Casarão do Carmo e tem entrada gratuita.

A escritora adianta que, paralelamente ao projeto da antologia, segue a pré-venda do seu livro “Os 5 Sentidos”. Com temática erótica, a obra está com pré-venda está disponível até o dia 7 de maio na Amazon ou diretamente com a autora no perfil do Instagram @margaretebritoautora.