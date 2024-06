Santuário Senhor Bom Jesus prepara o Arraiá de São Benedito

A verba arrecadada será para ações sociais e manutenção da paróquia

Em clima junino, o Santuário Senhor Bom Jesus – Paróquia São Benedito está organizando o Arraiá de São Benedito.

A festividade, que vai do dia 14 ao dia 16 de junho, será realizada para ajudar o Santuário nas ações sociais, bem como a sua manutenção e a pagar as contas recorrentes.

Com quermesse e bingo, o evento espera animar o final de semana dos mogianos. Na sexta-feira (14) e no sábado (15), a festa contará com quermesse, das 18 às 22 horas. Com barracas de doces típicos, bebidas e comidas, os participantes poderão degustar de arroz doce, sagu, canjica e doce de abóbora. Além disso, o Arraiá contará com bebidas, como água, suco, refrigerante, cerveja, vinho quente e quentão.

De acordo com a festeira da Festa de São Benedito 2025, Renata Sponda, os preparativos estão sendo realizados para que a festa seja marcante. “As Festas da Paróquia sempre são um sucesso. E queremos trazer isso novamente para marcar o mês de junho”, destaca.

Ainda para complementar o cardápio, a organização colocou a venda: caldos, pastéis e fogazza. Para o sábado, o evento terá a vaca atolada.

No último dia (16), o Arraiá oferecerá ao público a macarronada de São Benedito, a partir das 12 horas. Segundo a festeira, o valor do almoço será R$ 16. “Os ingressos para a macarronada devem ser adquiridos na hora. Como ela foi muito procurada na Festa de São Benedito, resolvemos colocá-la no nosso cardápio mais uma vez”, comenta.

Neste dia, a quermesse e o bingo se iniciam às 14 horas e finalizam às 18 horas.

O Arraiá de São Benedito acontecerá na Rua Doutor Corrêa, ao lado da igreja São Benedito. A preparação ficou por conta dos festeiros 2025, Renata Sponda e Marcel Pupo; os capitães de mastro, Gabriella de Oliveira Barrachi e João Pedro de Oliveira; e o padre Marcos Sullivan.

O evento contará com doces, comidas e bebidas