Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós comemora três anos

Na noite de segunda-feira (19), mais de 1.700 fiéis se reuniram no Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós, em Mogi das Cruzes, para a Missa em Ação de Graças pelos três anos de sua inauguração. A celebração, presidida pelo bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini, foi marcada por emoção, fé e gratidão, reunindo autoridades civis e religiosas, além de devotos de diversas regiões do Brasil.

Durante a homilia, Dom Pedro destacou a importância da união, do amor e da perseverança, ressaltando o papel fundamental do Santuário para o Alto Tietê e sua missão de levar a palavra de Deus a todo o Brasil, por meio do trabalho dedicado do padre Jonatas Diniz e de sua equipe.

A Orquestra Municipal de Santa Isabel fez uma participação especial na missa, apresentando diversas músicas executadas por seus 90 integrantes, sob a regência do maestro Edmar Valinhos.

A celebração contou com a presença de prefeitos dos dez municípios que compõem a Diocese de Mogi das Cruzes, simbolizando a união entre as cidades em prol da transformação social. Estiveram presentes na missa a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli, o vice-prefeito Téo Cusatis, acompanhado de sua esposa, a presidente do Fundo Social, Maira Cusatis. A prefeita destacou a importância do Santuário para Mogi e mencionou seu conhecimento sobre o trabalho do padre Jonatas desde quando ele começou a reunir milhares de fiéis em suas missas celebradas em Sabaúna. “Que Deus continue abençoando todo o trabalho que é realizado no Santuário, que é um lugar muito abençoado em nossa cidade”, afirmou Mara Bertaiolli.

O presidente da Câmara Municipal, Francimario Vieira, o Farofa, e o vereador Edson Santos, entregaram uma moção de aplausos e congratulações pelo terceiro ano do Santuário Nossa Senhora Desatadora dos Nós e também pela campanha de arrecadação e doação de mais de quatro mil litros de leite ao Fundo Social de Mogi das Cruzes.

O presidente do Condemat+ (Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê) e prefeito de Itaquaquecetuba, Eduardo Boigues, juntamente com os demais prefeitos presentes, enalteceram a importância da fé, do amor e da união. Também participaram da celebração o prefeito de Suzano, Pedro Ishi; o prefeito de Arujá, Dr. Luis Camargo; o prefeito de Guararema, Zé; o prefeito de Biritiba Mirim, Carlos Alberto Taino Jr., o Inho; o prefeito de Salesópolis, Rodolfo Marcondes; e o prefeito de Santa Isabel, Carlos Chinchila. O secretário do Verde e Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, Rodrigo Ashiuchi e sua esposa, Larissa, também prestigiaram a missa, além de autoridades de outras cidades da região.

Entre os convidados especiais estavam o empresário Hissao Horii, filho do doador do terreno ao Santuário; o advogado Dr. Francisco Arrais, que auxiliou na doação; o arquiteto do projeto, Ciro Pirondi; e o engenheiro Urbano Muffo. Em comemoração ao Dia de Santo Ivo, padroeiro dos advogados, estiveram presentes o presidente da OAB de Mogi das Cruzes, Dr. Marcelo Inocencio, e o ex-presidente da entidade, Dr. Dirceu do Valle.

Emocionado, o padre Jonatas agradeceu o apoio de todos que colaboram com a obra do Santuário, reafirmando a fé e a esperança dos fiéis, que encontram na devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nós um caminho de cura, libertação e transformação espiritual. “Nunca foi sobre nós, nem sobre o que podemos fazer, é tudo sobre você, tudo para você, Jesus”, ressaltou.

Atualmente, as celebrações ocorrem em uma tenda provisória, enquanto as obras do Santuário definitivo avançam. A programação religiosa inclui 23 missas semanais, além de momentos de oração, adoração e confissões. A devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nós também é divulgada nacionalmente por meio do programa “Filhos da Desatadora”, exibido aos domingos pela TV Rede Vida.

O Santuário, inaugurado em 19 de maio de 2022, é fruto da devoção do padre Jonatas Diniz, que, após ser curado de uma grave depressão durante o seminário, prometeu divulgar a devoção a Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Desde então, o local se tornou um ponto de peregrinação, recebendo milhares de fiéis semanalmente.

Mais de mil fiéis se reuniram para celebrar o Santuário