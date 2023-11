Santa Isabel anuncia tarifa zero do transporte público a partir de 1º de dezembro

Santa Isabel será a primeira cidade do Alto Tietê a subsidiar o transporte público municipal. Em toda região metropolitana do Estado, só três cidades já contam com essa gratuidade. O Programa Rota Livre autoriza o município a subsidiar o transporte público para contribuir no custeio da tarifa paga pelo usuário.

Em todo o país, dos mais de 5,5 mil municípios brasileiros, apenas 80 já ofertam transporte público sem a tarifa ser custeada pela população. O sistema de gratuidade é apontado por especialista como uma das soluções para o setor. Em Santa Isabel, a medida começa no dia 1º de dezembro.

Além disso, a Administração Municipal também anunciou a renovação da frota de ônibus pela Concessionária. Inicialmente o Município receberá oito veículos novos, com acessibilidade, que trazem mais conforto e segurança para os passageiros. Em breve, outros oito veículos seminovos chegarão a Santa Isabel, compondo a nova frota. Atualmente, o município também recebeu vans zero quilômetro para atuar no transporte escolar.

INÍCIO DO PROGRAMA ROTA LIVRE

A implantação do Programa Rota Livre inicia-se com o cadastro dos usuários, que poderá ser realizado de duas formas: presencialmente na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito ou virtualmente, através de um link específico.

O programa se iniciará pela fase de cadastramento, e depois haverá a implantação. Para o prefeito de Santa Isabel, Dr. Carlos Chinchilla, o Programa Rota Livre acompanha a tendência de cidades desenvolvidas, que entendem a importância do acesso livre ao transporte pela população.

“A concessão de transporte gratuito, subsidiado pela Prefeitura é importante porque permite o acesso igualitário aos serviços públicos, contribui para a inclusão social e melhora a qualidade de vida da população. Por muitos anos a população Isabelense reivindicou melhores condições no transporte público, e hoje anunciamos a gratuidade na passagem e a renovação da frota”.